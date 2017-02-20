بالفيديو| أستاذ إنتاج سمكي يكشف كارثة تتعلق بالأسماك وتسبب فشل كلوي وكبدي

شيماء مصطفى

على مدار فترة كبيرة انتشرت فيها أخبار كثيرة عن قيام البعض من معدومي الضمير بذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف مؤخراً كل ذلك كان دافعاً للكثيرين للابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن واستبدالها بالأسماك ولكن يبدو أن الحيلة لن تؤتي ثمارها بعد هذا الفيديو الخطير.

70% من أسماك مصر من المزارع

في برنامج المشاغبة المقدم على قناة “الحدث اليوم” الفضائية تمت استضافة الدكتور “محسن صالح” أستاذ الإنتاج السمكي بكلية الزراعة جامعة الأزهر على الهاتف والذي أدلى بتصريحات خطيرة للغاية تفيد بأن ما تنتجه جمهورية مصر من الأسماك من المزارع السمكية والذي يقدر بنسبة 70% من إجمالي الإنتاج السمكي تتم تربيته بطريقة مباشرة على مياه المصارف وهي “مصر كيتشنر ومصرف بحر البقر ومصرف الرهاوي” وأضاف أن نسبة التلوث المقدرة في هذه الأنواع من الأسماك توازي 10 أضعاف النسبة من التلوث المسموح بها عالمياً.

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أسماك المزارع غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأكد الدكتور “محسن صالح” في حديثه أن تلك الأسماك من إنتاج المزارع غير صالحة بأية حال للاستخدام الآدمي وأضاف أنه بعد القيام بتحليل لحوم تلك الأسماك تبين احتوائها على نسب عالية من العناصر الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم والتي تعتبر أسباباً رئيسية للإصابة بأمراض الفشل الكبدي والفشل الكلى غير أن القانون رقم 124 لسنة 1983 والخاص بإنتاج الأسماك من المزارع السمكية يفرض على أصحاب المزارع أن يتم ري تلك المزارع بمياه الصرف الصحي.

شبكةعيونالإخبارية

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