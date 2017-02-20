كشف لغز النهاية المأساوية للفنان أنور إسماعيل “متعفن وعاري”

شيماء مصطفى

يعتبر الفنان الراحل انور إسماعيل واحد من أكبر نجوم الوسط الفني المعروفين بالقيام بأدوار الشر، وهو ما جعله يلقي اهمية شديدة جداً وشعبية كبيرة بسبب تلك الأدوار التي قربته كثيراً من الجمهور في جميع الأنحاء، ولكن في هذا المرة سوف يتم تسليط الضوء علي واحدة من أغرب اللقطات في حياتة، وهي وفاتة التي أثارت جدلاً واسعاً.

ففي عام 1989 وبالتحديد في شهر أبريل، نشرت العديد من الصحف في مصر خبر خطير جداً، وهو أنه قد تم العثور علي جثة النجم أنور إسماعيل في احد الشقق بمنطقة السيدة زينب، ولكن الغريب ان جثتة كانت عارية تماماً ومتعفنة، أي انه كان قد توفي منذ فترة داخل الشقة ولم يعلم به أحد.

وإضطرت النيابة للتحقيق في تلك الواقعة، وذلك لان شكل الجثة والطريقة التي عثر عليه بها جعلت هناك شبهة جنائية في هذه القضية، وقد تم بالفعل إصدار تقرير من الطب الشرعي في الواقعة، وقد تبين أن النجم قد حصل علي جرعة زائدة من الهيروين وهي التي أدت إلي وفاتة داخل تلك الشقة.

والجدير بالذكر ان هناك معلومة أيضاً لا يعرفها الجميع عن النجم الراحل، أنه شقيق الفنان الراحل أيضا جمال إسماعيل ولكن لم يظهروا في أي عمل سوياً سواء في السينما أو التلفزيون، ولكن لكل منهم أدوار جميلة جداً محفورة في عقول وقلوب الجماهير المصرية.