أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

كشف لغز النهاية المأساوية للفنان أنور إسماعيل “متعفن وعاري”

Google+ Print
كشف لغز النهاية المأساوية للفنان أنور إسماعيل “متعفن وعاري” كشف لغز النهاية المأساوية للفنان أنور إسماعيل “متعفن وعاري”

يعتبر الفنان الراحل انور إسماعيل واحد من أكبر نجوم الوسط الفني المعروفين بالقيام بأدوار الشر، وهو ما جعله يلقي اهمية شديدة جداً وشعبية كبيرة بسبب تلك الأدوار التي قربته كثيراً من الجمهور في جميع الأنحاء، ولكن في هذا المرة سوف يتم تسليط الضوء علي واحدة من أغرب اللقطات في حياتة، وهي وفاتة التي أثارت جدلاً واسعاً.

 

ففي عام 1989 وبالتحديد في شهر أبريل، نشرت العديد من الصحف في خبر خطير جداً، وهو أنه قد تم العثور علي جثة النجم أنور إسماعيل في احد الشقق بمنطقة السيدة زينب، ولكن الغريب ان جثتة كانت عارية تماماً ومتعفنة، أي انه كان قد توفي منذ فترة داخل الشقة ولم يعلم به أحد.

 

وإضطرت النيابة للتحقيق في تلك الواقعة، وذلك لان شكل الجثة والطريقة التي عثر عليه بها جعلت هناك شبهة جنائية في هذه القضية، وقد تم بالفعل إصدار تقرير من الطب الشرعي في الواقعة، وقد تبين أن النجم قد حصل علي جرعة زائدة من الهيروين وهي التي أدت إلي وفاتة داخل تلك الشقة.

والجدير بالذكر ان هناك معلومة أيضاً لا يعرفها الجميع عن النجم الراحل، أنه شقيق الفنان الراحل أيضا جمال إسماعيل ولكن لم يظهروا في أي عمل سوياً سواء في السينما أو التلفزيون، ولكن لكل منهم أدوار جميلة جداً محفورة في عقول وقلوب الجماهير المصرية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة