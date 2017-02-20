أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

كارثة اسمها ” البامبرز المستعمل” مصنع يستخدمه في مناديل الوجه والمراتب والــ 5 قطع بجنيه واحد فقط

Google+ Print
كارثة اسمها ” البامبرز المستعمل” مصنع يستخدمه في مناديل الوجه والمراتب والــ 5 قطع بجنيه واحد فقط كارثة اسمها ” البامبرز المستعمل” مصنع يستخدمه في مناديل الوجه والمراتب والــ 5 قطع بجنيه واحد فقط

لأزال الغش متفاقم في مجتمعنا وبشدة، ولأزال+ انعدام الضمير عند الكثيرون، الذي لا يجدون إلا طريق الغش وإيذاء الآخرون وتدمير صحتهم لتحقيق مكاسب سريعة لهم، ولا يعرفون إنها علي حساب صحة الآخرون، ومن أحدث الكوارث التي تم الكشف عنها كارثة البامبرز المستعمل، واستخدامه في صناعة مناديل الوجه بل والمراتب أيضا.

 

مصنع يصنع مراتب ملوثة ومناديل من بقايا الحفاضات

ونجد ان مباحث توصلت الي مصنع يوجد في مدينة ابو زعبل، والتي تتبع محافظة القليوبية، والكارثة الكبرى ان هذا المصنع يقوم بإعادة استخدام وتصنيع البامبرز المستخدم بل وينتج منه المناديل الورقية المستخدمة في الوجه وايضا يستخدم ذلك البامبرز المستعمل صناعة المراتب، ولك ان تتخيل كمية الجراثيم والأمراض المعدية التي تحملها تلك المراتب وأيضا المناديل الورقية وما تسببه من كوراث وأمراض خطيرة.

 

حفاضات ملوثة بل ومضاف إليها مواد كيماوية خطيرة

ولم يكتفي هذا المصنع بذلك بل وجد انه يقوم أيضا بإعادة تصنيع ذلك البامبرز المستخدم مرة اخري والملوث الي بامبرز جديد ويتم بيع الــ5 بجنية واحد فقط، وذلك بإضافة مادة كيماوية الي البامبرز المستعمل ليصبح جديد، وتلك المادة الكيماوية تقوم بإحداث تشوهات تناسلية للأطفال وأيضا أمراض معدية خطيرة قد تؤدي الي الوفاة، وذلك حسب التقرير الذي قامت وزارة الصحة بإصداره علي القيام بضبط ذلك المصنع، وقد قام مصدر مسئول بالتموين بالتصريح ، بأن ذلك المصنع يقوم بصناعة المراتب الملوثة والمناديل و الحفاضات، بل ويقوم بتصديرها أيضا للخارج وخاصة الي دولة المملكة العربية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء