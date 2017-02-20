كارثة اسمها ” البامبرز المستعمل” مصنع يستخدمه في مناديل الوجه والمراتب والــ 5 قطع بجنيه واحد فقط

شيماء مصطفى

لأزال الغش متفاقم في مجتمعنا وبشدة، ولأزال+ انعدام الضمير عند الكثيرون، الذي لا يجدون إلا طريق الغش وإيذاء الآخرون وتدمير صحتهم لتحقيق مكاسب سريعة لهم، ولا يعرفون إنها علي حساب صحة الآخرون، ومن أحدث الكوارث التي تم الكشف عنها كارثة البامبرز المستعمل، واستخدامه في صناعة مناديل الوجه بل والمراتب أيضا.

مصنع يصنع مراتب ملوثة ومناديل من بقايا الحفاضات

ونجد ان مباحث التموين توصلت الي مصنع يوجد في مدينة ابو زعبل، والتي تتبع محافظة القليوبية، والكارثة الكبرى ان هذا المصنع يقوم بإعادة استخدام وتصنيع البامبرز المستخدم بل وينتج منه المناديل الورقية المستخدمة في الوجه وايضا يستخدم ذلك البامبرز المستعمل صناعة المراتب، ولك ان تتخيل كمية الجراثيم والأمراض المعدية التي تحملها تلك المراتب وأيضا المناديل الورقية وما تسببه من كوراث وأمراض خطيرة.

حفاضات ملوثة بل ومضاف إليها مواد كيماوية خطيرة

ولم يكتفي هذا المصنع بذلك بل وجد انه يقوم أيضا بإعادة تصنيع ذلك البامبرز المستخدم مرة اخري والملوث الي بامبرز جديد ويتم بيع الــ5 بجنية واحد فقط، وذلك بإضافة مادة كيماوية الي البامبرز المستعمل ليصبح جديد، وتلك المادة الكيماوية تقوم بإحداث تشوهات تناسلية للأطفال وأيضا أمراض معدية خطيرة قد تؤدي الي الوفاة، وذلك حسب التقرير الذي قامت وزارة الصحة بإصداره علي القيام بضبط ذلك المصنع، وقد قام مصدر مسئول بالتموين بالتصريح ، بأن ذلك المصنع يقوم بصناعة المراتب الملوثة والمناديل و الحفاضات، بل ويقوم بتصديرها أيضا للخارج وخاصة الي دولة المملكة العربية السعودية.