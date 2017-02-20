تناول هذا المشروب على الريق 7 أيام وتخلص من دهون الكرش نهائيا

شيماء مصطفى

زيادة الوزن واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وفقا للمعلومات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، وندرك جيدا أن هناك الكثيرين الذين يعانون يوميا من أجل خسارة الوزن.

ووفقا لبعض الدراسات الطبية الأخيرة فإن أكثر من 2 مليار شخص حول العالم يعانون من البدانة، وهو رقم يمثل حوالي 30% من سكان العالم، كذلك فإن 5 % من الوفيات فى العالم سنويا تكون بسبب البدانة .

والكثيرون يلجأون إلى الريجيم وتناول الوجبات الغذائية الصارمة أو عمليات شفط الدهون لانقاص الوزن، ولكن لماذا لا نحاول تجربة شيء طبيعي لإنقاص الوزن.

وتعتبر دهون البطن واحدة من المشكلات الكبيرة لدي أصحاب الوزن الزائد.. موقع «.justhealthy» قدم مشروبا طبيعيا يمكنك تناوله خلال 7 أيام فقط ويعمل على حرق دهون البطن والكرش تماما .

فى البداية عليك نسيان تناول الحلويات والسكريات نهائيا، وتناول هذا المشروب :

- حبة خيار .

- قليل من الكرفس.

- حفنة من البقدونس .

- 3 شرائح من الأناناس .

- تغسل المكونات السابقة جيدا ثم توضع فى الخلاط سويا، وتضرب ويتم تناولها على الريق صباحا للتخلص من دهون البطن .

- عليك عدم إضافة أي نوع من التحلية أو السكر للشراب السابق، يجب شرب العصير السابق فور إعداده حتي لا يفقد المواد الغذائية بداخليه .

- ستلاحظ تغييرا كبيرا وفقدانا للوزن سريعا، وكذلك الشعور كونك بصحة جيدة .

شبكةعيونالإخبارية

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