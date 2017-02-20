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تحذير عاجل من الخارجية لكل المصريين المسافرين إلى السعودية

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تحذير عاجل من الخارجية لكل المصريين المسافرين إلى السعودية تحذير عاجل من الخارجية لكل المصريين المسافرين إلى السعودية

أكد السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على أهمية عدم حمل المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية أي نوع من الأدوية المدرجة على جـدول “الأدوية المحظورة” فـى المملكة العربية السعوديـة، مثل “الترامادول ومشتقاته – زانكس – ليراكس – بروزلام …إلخ”، وضرورة التأكد من خلو أي أغراض شخصية يقوم المواطنون بتوصيلها إلى أشخاص داخل المملكة من أي أدوية مدرجة على هذا الجدول.
 
وأوضح مساعد وزير الخارجية بأن المواطنين الذين يعانون من أمراض تستلزم أخذ جرعات من هذه الأدوية أن يقوموا بعرض أنفسهم على طبيب مختص بالمملكة فور وصولهم، ولا يقومون بجلب أي حبوب مهدئة مدرجة على جدول الممنوعات أثناء سفرهم إلى المملكة، حتى وإن كانت لديهم وصفات طبية بذلك من خارج المملكة.

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