رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ من النوم، تعرف علي الاسباب و كيفية التخلص منها

شيماء مصطفى

رائحة الفم الكريهة هي اكثر الاشياء التي يشتكي منها البعض مننا بصورة يومية، فعند الاستيقاظ من النوم نشم رائحة سيئة تأتي من قِبل الفم، فلا ندري ما هو السبب في ذلك فلم نفعل شئ سةي النوم و الاسيقاظ، ربما تكون تلك الرائحة سيئة بالنسبة إليك لكنك تتجاوزها مع نفسك، لكن ان كنتي متزوجة حديثا فهذا ربما يكون شيئاً سيئا لبداية العلاقة بين الطرفين حيث انها ستؤثر بتأثير نفسي و ليس صريح، نعرض اليكم اسباب الرائحة الكريهة تلك و طرق التخلص منها بكل سهولة.

اسباب رائحة الفم الكريهة

عدم تنظيف الاسنان بالفرشاة يوميا فسوف تترك بقايا طعام بالفم التي تُكوِن البكتريا المسببة لرائحة الفم.

نوع الطعام بؤثر طبيعته علي رائحة الفم، فالبصل و الثوم يجعل الرائحة الكريهة تظهر.

عدم التدفق بنسبة كافية من اللعاب إلي منطقة الفم، حيث ان اللعاب ينظف الفم من بقايا الطعام.

التدخين و التبغ و المعسل لهم دور كبير جدا في تكوين رائحة الفم الكريهة.

الاصابة بامراض الرئة و أمراض الجهاز الهضمي تسبب تلك الرائحة بالفم.

بعض مشاكل الاسنان الخاص بالتسوس و خلع الاسنان.

طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

غسل الاسنان جيدا قبل النوم يوميا.

استخدام خيوط لتنظيف الاسنان و مضمضة و ذلك لعدم ترك اي بقايا للطعام داخل الفم.

الاكثار من شرب الماء و السوائل سواء كانت دافئة او بارده.

الذهاب لطبيب الاسنان لتنظيف اللثة و الاسنان بسبب تكوين الجير من فترة لأخري.

عدم تناول الاطعمة التي تحتوي علي الكثير من التوابل قبل النوم.

طرق العناية بالاسنان