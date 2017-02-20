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سائق توك توك يشعل النيران في جسده اعتراضا على إهانة أمين شرطة

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سائق توك توك يشعل النيران في جسده اعتراضا على إهانة أمين شرطة سائق توك توك يشعل النيران في جسده اعتراضا على إهانة أمين شرطة

أقدم شعبان والذي يعمل سائق توك توك بالبحيرة بسكب البنزين على جسده وإشعال النيران اعتراضا على إهانة أمين شرطة له بعد مصادرة التوك توك الخاص به، والذي يمثل مصدر رزقه الوحيد.

وقال شعبان في تصريحاته لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأحد :"وجدت أمين شرطة أمامي وسألني على بطاقتي، أنا من المفاجأة ارتبكت وتحركت بالتوك توك وركب وخنقني بالكوفية وقاموا بنقلي إلي المرور رغما عني ، وأخي دخل بورق التوك توك للمرور وكان الورق سليم، والدنيا اسودت في وشي".

وأكد سائق التوك توك إن إقدامه على سكب بنزين على جسده جاء لشعوره باليأس بعد مصادرة التوك توك الخاص به وإهانة الضابط لشقيقه وسبه له، لافتًا إلى إن لا يملك من متاع الدنيا سوى التوك توك الذي ينفق من دخله على أسرته ويستعد للزواج قريبًا.

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رئيس قسم الأخبار