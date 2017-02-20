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وزارة الكهرباء والطاقة ترفع شعار “لا تحصيل للفواتير إلا بعد التحقق من الشكاوي”

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وزارة الكهرباء والطاقة ترفع شعار “لا تحصيل للفواتير إلا بعد التحقق من الشكاوي” وزارة الكهرباء والطاقة ترفع شعار “لا تحصيل للفواتير إلا بعد التحقق من الشكاوي”

في اطار خطة وزارة الكهرباء فى دعم الثقة بينها وبين المواطن المصري حيث قامت بأطلاق شعار” لا تحصيل للفواتير إلا بعد التحقق من الشكاوي” حيث اشارة الوزارة ممثلة فى السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى انتهاء العهد القديم  والذى كان شعاره “أدفع وبعدين أشتكى” كما اشار سيادته ايضاً الى التعليمات التي قام بإصدارها الى كافة الفروع  على مستوى الجمهورية بضرورة فحص شكاوى المواطنين الخاصة بالاستهلاك .

 

ومن جانب اخر وعلى حد تصريحات السيد المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس ادارة كهرباء جنوب القاهرة الى انه اصدر تعليماته بمراجعة وفحص شكاوى الاستهلاك بدقة  وطالب المواطنين فى حالة وجود شكوى من فاتورة الكهرباء بتقديمها الى محصل الفاتورة ، او من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة الخاص بشكاوى الاستهلاك برقم (121)  والمفعل حالياً .

 

ويجدر بالذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة قد قامت فى السنوات القليلة الماضية برفع شرائح الاستهلاك لعدة مرات والتى جاءت بالتزامن مع الاحداث الاخيرة التى شهدتها بدءاً من ثورة الخامس والعشرون من يناير وحتى الشهور القليلة الماضية  ،وقد جاءت تلك الزيادات نتيجة للحالة الاقتصادية للبلاد وارتفاع المحروقات واضطرابات اسعار النقد الأجنبي ، الامر الذى ادى حالة من الاستياء لدى المواطنين بسبب المبالغ الكبيرة التي ترد اليهم فى فواتير الاستهلاك ، والتي قد يراها البعض بالغير منطقية بالنسبة لاستهلاكهم

 

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