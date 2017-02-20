تحذير عن إنتشار العديد من السلع المنتهية الصلاحية خلال الأيام القادمة

اخبار في غاية الخطورة تؤكد على انتشار السلع المنتهية الصلاحية في جميع الاسواق في اطار موجة الغلاء التي اكتسحت جميع الاسواق المصرية خاصة الارتفاع الشديد الذي شهدته السلع الغذائية اضطر كثير من مواطني الشعب المصري الكادح الى تطبيق نظام التقنين في استهلاكهم الغذائي مما اصاب كثير من التجار بالزعر بسبب تكدس البضائع والسلع الغذائية بمخازنهم.

بعد أن اتجهوا جميعا الى اسلوب الاحتكار وتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينها لمحاولة كسب مبالغ اكثر من المال ولكن للاسف لم تأتي الرياح كما يشتهون فقد تعرضوا الى كثير من الخسائر بسبب انتهاء صلاحية معظم هذه البضائع .

لكن على الصعيد الاخر فقد اكد بعض المختصين والمسئولين في مجال التجارة والتوزيع أن هذه الحالة من الركود والخسائر التي أصابت الكثير من السلع خلال الفترة الحاليه ستجعل التجار يملئون الاسواق بالسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية للتخلص منها وتخفيض نسبة الخسائر التي تواجههم وذلك عن طريق عرضها بأسعار منخفضة عن المتداول والمعتاد بين باقي البائعين.

لذلك فان المسئولين يناشدون الشعب المصري من اتخاذ وتوخي الحذر الشديد خلال الأيام القادمة عند شراء اي سلع غذائية والتأكد اولا من سلامتها تماما والتأكد ايضا من سلامة تاريخ الصلاحية المدون على هذه السلعه وسرعة وضرورة الابلاغ عن اي تاجر يقوم بتداول مثل هذه السلع الفاسدة او المنتهية الصلاحية للقبض عليه وإعدام هذه السلع قبل أن تسبب كارثه.