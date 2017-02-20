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اكبر ثورة نسائية على ارتفاع الأسعار لمقاطعة اللحوم والدجاج والأسماك لمدة 15

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اكبر ثورة نسائية على ارتفاع الأسعار لمقاطعة اللحوم والدجاج والأسماك لمدة 15 اكبر ثورة نسائية على ارتفاع الأسعار لمقاطعة اللحوم والدجاج والأسماك لمدة 15

ثورة نسائية تتزعمها سيدة تدعى حنان عبد الحليم والتي قامت بتأسيس مجموعة أطلقت عليها اسم “تعالوا نوفر” دعت من خلالها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى مقاطعة اللحوم والدواجن والأسماك والتي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني يتوازى مع الارتفاع الذي يتعرض له الأمريكي بمصر وترتبط المنتجات والسلع والأجهزة بمؤشر الارتفاع والانخفاض لسعر الدولار.

 

 

 

ثورة نسائية

تفاعل الكثيرون خاصة النساء مع الدعوة التي قامت بنشرها حنان عبد الحليم وانضم لحملة المقاطعة ما يقرب من حوالي 98 ألف شخص من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والذين يأملون أن يصلوا لما يهدفون إليه من القضاء على الارتفاع الرهيب في الأسعار وإجبار التجار على السعر الموحد وعدم التفاوت في الأسعار بين تاجر وأخر والذي يتسبب به جشع التجار.

“قادر اشتري بس هقاطع الغالي” شعار الحملة التي نظمتها النساء من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار، لا تقتصر هذه الحملة على الفيسبوك فقط بل قامت من تزعمت هذه الثورة بنشرها هي ومن معها من المشتركين بالحملة إلى زملائهم وجيرانهم لتطبيقها على أرض الواقع.

 

ارتفاع الأسعار

تبدأ حملة المقاطعة من يوم العشرين من شهر فبراير الجاري تزامنا مع أيام صوم الأقباط بمصر وجاءت الحملة ردا على سجلته الأسعار من ارتفاع حيث بلغ سعر الكيلو من اللحم البلدي ما يتراوح بين 100 و120 جنيه بينما سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء حوالي 30 جنيه بخلاف البلدي الذي سجل حوالي 34 جنيه.

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