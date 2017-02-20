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هبوط كبير في أسعار الأدوات المنزلية اليوم الأثنين20/2/2017

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هبوط كبير في أسعار الأدوات المنزلية اليوم الأثنين20/2/2017 هبوط كبير في أسعار الأدوات المنزلية اليوم الأثنين20/2/2017

قد أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عن خفض المواد المنزلية بنسبة وصلت إلي 15 %، وهناك إمكانية لزيادة هذه النسبة إلي 30 % ولكن هذا الأمر مشروط ببعض التدابير .

وعن الأسباب التي أدت إلى إنخفاض أسعار الأدوات المنزلية بهذا الشكل، صرح فتحي الطحاوي -نائب رئيس الشعبة- أن هذا الإنخفاض نتج عن عدة أسباب منها، الرغبة الكبيرة لعدد كبير من التجار والمستوردين في التخفيف من أعباء المواطن، وذلك إنطلاقا من واقع إحساسهم بالمسؤلية تجاه الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى الإنخفاض الكبير في .

وأضاف الطحاوي أن إرتفاع سعر الدولار وارتفاع التعريفة الجمركية والأسعار الإسترشادية بالجمارك هو ما أدى إلي إرتفاع الأسعار، ولكن ما أن انخفض الدولار الجمركي حتي أقدم المستوردون على خفض الأسعار .

وكشف الطحاوي عن إمكانية هبوط الأسعار لتصل إلى 30 %، وهو ما يعد إنخفاض كبيرا للغاية في الأسعار، ولكنه إنخفاض مشروط .

حيث أكد أن الإنخفاض سيحدث في حالة نزول سعر الدولار واستقراره عن 15.8، خفض سعر الدولار الجمركي إلى 14 أو 15 جنيه، تعديل الأسعار الإسترشادية وسرعة تسجيل وزارة الصناعة والتجارة للمصانع الموردة في الهيئة العامة للراقبة على الصادرات والواردات، الأمر الذي سيرفع من كمية المعروض في السوق وسيزيد من الحدة التنافسية بين التجار، وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار .

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رئيس قسم الأخبار

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