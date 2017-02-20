أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين 20/2/2017 فى الأسواق المصرية

أسعار السلع الأساسية أصبحت تختلف بشكل يومي طبقًا لسعر صر الدولار الأمريكي وما تواجهه الأسواق المصرية حاليًا من تقلبات فى سعره .
أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين :
دقيق "سائب": يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 8 جنيه.
الدقيق: يترواح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 9 جنيه.
سكر "معبأ ق.ع" : يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18.5 جنيه.
السكر: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18 جنيه.
شاى "ليبتون" : يترواح سعر الكيلو ما بين 85 إلى 90 جنيه.
شاى "العروسة" : يترواح سعر الكيلو ما بين 75 إلى 80 جنيه.
زيت عباد الشمس "1 لتر" : يترواح سعر اللتر ما بين 20 إلى 21 جنيه.
زيت الذرة: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 24 جنيه.
المسلى الصناعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 25 جنيه.
مسلى طبيعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 60 إلى 70 جنيه.
مكرونة سائبة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.
المكرونة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.
مكرونة معبأه استثمارى: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.
بيض أبيض: يترواح سعر الكيلو ما بين 31 إلى 35 جنيه.
بيض أبيض: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.
بيض أحمر: يترواح سعر الكرتونة ما بين 31 إلى 35 جنيه.
بيض أحمر: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.
بيض بلدى: يترواح سعر الكرتونة ما بين 35 إلى 37.5 جنيه.
بيض بلدى: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.
سكر البلورة: يترواح سعر الكيلو ما بين 11 إلى 17 جنيه.
سكر الدوحة: يترواح سعر الكيلو اليوم 11.5 إلى 17.5 جنيه.
سكر زمزم: يترواح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 18 جنيه.
شاى العروسة 40 جم : يترواح سعر الكيلو ما بين 3.75 إلى 3.75 جنيه.
شاى ليبتون 40 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 4.25 إلى 4.25 جنيه.
زيت عباد الشمس سلايت: يترواح سعر اللتر ما بين 17.5 إلى 19 جنيه.
زيت الذرة كريستال: يترواح سعر اللتر ما بين 19 إلى 24 جنيه.
مسلى صناعى روابى 850 جرام: يترواح سعره ما بين 17 إلى 20 جنيه.
مسلى الشمس الذهبية: يترواح سعر الكيلو ما بين 17.5 إلى 20 جنيه.
مسلى النخلتين: يترواح سعر الكيلو ما بين 17 إلى 20 جنيه.
مسلى الهانم: يترواح سعر الكيلو ما بين 18 إلى 22 جنيه.
مكرونة المصرية: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 7 جنيه.
مكرونة ستار 400 جم: يترواح سعره ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.
مكرونة روجينا 400 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads