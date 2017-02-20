أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 2017/2/20

Google+ Print
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 2017/2/20 ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 2017/2/20

تشهد  الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب  ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

 اللحوم اليوم :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو 110–  160
اللحم الجاموس 110-  135
اللحم الجمل 70 – 95
لحم الكندوز 120-95
لحم البوفتيك 130-120
اللحم البرازيلي 50 – 80
اللحم السوداني  75
اللحم الضأن البلدي 95 – 140
اللحم الضأن المستورد 55- 80
السجق 60– 80
الكبدة البلدي 100– 110
الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن اليوم : 

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء 28– 30
الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35
الفراخ البلدي 31 – 45
الارانب 45 – 50
البط 30 – 45
الرومي 30 – 48
السمان 23 – 30
الحمام 45 – 55
كبدة الدجاج 35

أسعار بورصة الدواجن :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية
كتكوت أبيض فرخ 5.05 جنية 6.00 جنيه
لحم ساسو كيلو 33.00 جنية 33.50 جنية
كتكوت ساسو فرخ 3.75 جنية 4.00 جنية
لحم بلدي كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية
كتكوت بلدي فرخ 2.50 جنية 2.75 جنية
بط مسكوفي كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية
بط مولارد كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية
بيض أحمر كرتونة 31.50 جنية 32.00 جنية
بيض أبيض كرتونة 30.25 جنية 30.50 جنية
بيض بلدي كرتونة 40.00 جنية 40.50 جنية

 أسعار الأسماك :

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر
السمك البلطي 18 2
السمك البوري 35 55
السمك الماكريل 21 30
 الجمبري 155 175
الكابوريا 100 110

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار