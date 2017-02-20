أسعار العملات اليوم الإثنين 20-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط ..
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٥٥٣٨
|٥١.٧٦٧٧
|02/20 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤١.٧٩٩٣
|٤١.٩١٦٥
|02/20 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٠.٩٢٩٧
|٤١.٠٤٦٥
|02/20 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٣٢٧٨
|٤.٣٤
|02/20 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٩٠٨
|٤.٣٠٢٣
|02/20 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٢٠٢١
|٤.٢١٣٤
|02/20 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٢.٢٢٨٥
|٢٢.٣٠٣٦
|02/20 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٤٨٧
|٢.٢٦٩٤
|02/20 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٥٢٣٥
|١٩.٧٧
|02/20 12:20 ص
|يورو
|١٦.٧١٥١
|١٦.٨٧٠٣
|02/20 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٧٦
|١٥.٨١
|02/20 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٧٠٨٢
|١٥.٨٥٤٤
|02/20 12:20 ص
|ين ياباني
|١٣.٨٨٥٥
|١٤.٠٣١٣
|02/20 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠٦٥٩
|١٢.١٨٦٦
|02/20 12:20 ص
|دولار كندي
|١٢.٠٠٧٦
|١٢.٠٩٨٧
|02/20 12:20 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٨٦٩
|١.٩٠٧٧
|02/20 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٧٦٦٦
|١.٧٨٤٦
|02/20 12:20 ص