انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

انخفاض سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2122 جنيه مصري في كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.2129 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
كريدي أجريكول
|
٤٫٢١٢٢ جم
|
٤٫٢٣٩٨ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫٢٠٣٥ جم
|
٤٫٢٥٧ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫٢٠٣٣ جم
|
٤٫٢٦٠٢ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك مصر
|
٤٫٢٠٢١ جم
|
٤٫٢١٣٤ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫٢٠٠١ جم
|
٤٫٨٠٨ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫١٩٩٧ جم
|
٤٫٢٢٦ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫١٩٩٦ جم
|
٤٫٢٢٦٩ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫١٩٩٥٥٢ جم
|
٤٫٢٢٦٢١٦ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٤٫١٩٩٤ جم
|
٤٫٢٢٦١ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫١٩٩٤ جم
|
٤٫٢١٢٩ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫١٩٣٧٦ جم
|
٤٫٢٣٩٥٥ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫١٩٣١ جم
|
٤٫٢٢٦٧ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫١٨٩٢ جم
|
٤٫٢٣٩٧ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك قناة السويس
|
٤٫١٨٦٢ جم
|
٤٫٢١٣٦ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٤٫١٨٥٨ جم
|
٤٫٢٣٢٢ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
المصرف المتحد
|
٤٫١٦٤٥ جم
|
٤٫٢١٣٣ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك فيصل
|
٤٫١٦٤ جم
|
٤٫٢٣٥ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك القاهرة
|
٤٫١٥٥٧ جم
|
٤٫٢٢٨٤ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫١٢٨٦ جم
|
٤٫٢٦٩٩ جم
|
منذ 7 دقائق,
|
بنك البركة
|
٤٫٠٨٦٣ جم
|
٤٫٢٧٣٢ جم
|
منذ 7 دقائق,
سعر الريال اليوم ف البنوك السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.25 جنيه مصري، وسعر البيع4.30 جنيه مصري .
إعلان - Ads إعلان - Ads