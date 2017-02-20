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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

انخفاض سعر الريال اليوم في  عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2122 جنيه مصري في كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.2129 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك  :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٢١٢٢ جم

٤٫٢٣٩٨ جم

 منذ 7 دقائق,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٢٠٣٥ جم

٤٫٢٥٧ جم

 منذ 7 دقائق,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٢٠٣٣ جم

٤٫٢٦٠٢ جم

 منذ 7 دقائق,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫٢٠٢١ جم

٤٫٢١٣٤ جم

 منذ 7 دقائق,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 7 دقائق,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٧ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 7 دقائق,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫١٩٩٦ جم

٤٫٢٢٦٩ جم

 منذ 7 دقائق,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٥٥٢ جم

٤٫٢٢٦٢١٦ جم

 منذ 7 دقائق,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫١٩٩٤ جم

٤٫٢٢٦١ جم

 منذ 7 دقائق,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٩٩٤ جم

٤٫٢١٢٩ جم

 منذ 7 دقائق,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٩٣٧٦ جم

٤٫٢٣٩٥٥ جم

 منذ 7 دقائق,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٩٣١ جم

٤٫٢٢٦٧ جم

 منذ 7 دقائق,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٨٩٢ جم

٤٫٢٣٩٧ جم

 منذ 7 دقائق,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٢ جم

٤٫٢١٣٦ جم

 منذ 7 دقائق,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫١٨٥٨ جم

٤٫٢٣٢٢ جم

 منذ 7 دقائق,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٦٤٥ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ 7 دقائق,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٦٤ جم

٤٫٢٣٥ جم

 منذ 7 دقائق,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٥٥٧ جم

٤٫٢٢٨٤ جم

 منذ 7 دقائق,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٢٨٦ جم

٤٫٢٦٩٩ جم

 منذ 7 دقائق,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٨٦٣ جم

٤٫٢٧٣٢ جم

 منذ 7 دقائق,

سعر الريال اليوم ف البنوك السوداء :

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.25 جنيه مصري، وسعر البيع4.30 جنيه مصري .

 

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رئيس قسم الأخبار

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