انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

انخفاض سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2122 جنيه مصري في كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.2129 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :

سعر الريال اليوم ف البنوك السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.25 جنيه مصري، وسعر البيع4.30 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads