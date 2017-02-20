انخفاض جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين20/2/2017

تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى ، حيث قام حديد عز يخفض الأسعار و باقي المصانع تابعت التخفيض اليوم الإثنين 20/2/2017 .
سعر الحديد اليوم الإثنين :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|8600جنية
|8870جنية
|الدخيلة
|8600 جنية
|8870جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|8850 جنية
|8850جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|8950 جنية
|9000 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9000 جنية
|9000 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8800 جنية
|8850 جنيه
|حديد المعادي
|المعادي
|8550 جنية
|8600 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8800 جنية
|8850 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|8550 جنية
|8750جنية
|حديد السويس
|السويس
|8550 جنيه
|8750 جنيه
|حديد اركو
|اركو
|8850 جنية
|8850 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8800 جنية
|8850 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8800 جنية
|8850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|720 جنية
|720جنية
|النصر
|690جنية
|695جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|780جنية
|790 جنية
|الفهد
|700 جنية
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|690جنية
|695 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700جنية
|700جنية
|حورس
|690جنية
|690جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنية
|785 جنية
|الصخرة
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|710 جنية
|710جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|695جنية
|700جنية
|الممتاز
|710 جنية
|740 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|705جنية
|705جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|700 جنية
|700 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنية
|720 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|715جنية
|720 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|720جنية
|725 جنية
|تكنو
|675جنية
|680 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|720جنية
|725 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|700 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|755 جنية
|755 جنية
|السويدي
|السويدي
|695 جنية
|700جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|685جنية
|685 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|775 جنية
|785 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680جنية
|685جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|785 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|775 جنية
|البرج
|780 جنية
|780 جنية
|الساحل
|850 جنية
|850 جنية