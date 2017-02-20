انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 20-2-2017

انخفاض سعر الذهب وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 545 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 467 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 323 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 623 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.360 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الإثنين :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|623
|عيار 22
|571
|عيار 21
|545
|عيار 18
|467
|عيار 14
|363
|عيار 12
|311
|الاونصة
|19,371
|الجنيه الذهب
|4,360
|الكيلو
|622,857