انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 20-2-2017

سمر العشري

انخفاض سعر الذهب وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 545 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 467 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 323 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 623 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.360 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 623 عيار 22 571 عيار 21 545 عيار 18 467 عيار 14 363 عيار 12 311 الاونصة 19,371 الجنيه الذهب 4,360 الكيلو 622,857

شبكةعيونالإخبارية

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