انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الإثنين 20 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

انخفض سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.80 جنيه مصري في البنك المصري لتنمية الصادرات ، وفي حالة البيع 15.82 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم اللإثنين 20/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 16.00 جنيه مصري، وسعر البيع 16.20 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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