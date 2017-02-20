وصايا الفنانين || التي أوصي بها قبل وفاتهم منها .. من طلبت خروج جثمانها من سلم الخدم

سمر العشري

وصايا عدد كبير من نجوم الوسط الفني أثارت عدد من علامات الاستفهام فلم تكن الوصية لدى البعض مجرد كلام شفهي فقط بل كتبها البعض بخط يده، وآخرون استأمنوا أشخاص ليسوا من عائلتهم مؤكدين عليهم تنفيذ الوصية كما هي دون أي تغيير أو التساؤول عن سببها، لنجد منهم من أوصى بخروج جثمانه من سلم الخدم، وآخر أمر بحرق أفلامه، والعديد تعرف على أغرب وصايا النجوم في التقرير التالي.

أحمد زكي : أوصى النجم الراحل أحمد زكي بتقديم حياته الفنية من خلال كتاب أو فيلم وهذا ما يستعد له ابنه الفترة القادمة حسب آخر تصريح له. إبراهيم يسري : أوصى ابراهيم يسري الذي فارق عالمنا عام 2016 ابنه محمد ألا يتجه للتمثيل وكشف محمد لبرنمج صباحك مصري المعروض على فضائية ام بي سي مصر إنه إذا أراد التمثيل عليه أن يفعل عكس ما كل ما تربى عليه على حد قوله. حسين صدقي : أوصى الفنان حسين صدقي بحرق كافة أفلامه ما عدا فيلم سيف الإسلام خالد ابن الوليد، حيث كتب صدقي وصيته بخط اليد قائلًا : " أوصيكم بتقوى الله، وحرق جميع أفلامي ما عدا الفيلم الديني سيف الإسلام" . سوزان تميم : أوصت النجمة الراحلة سوزان تميم بحرمان والدها من الميراث وكتبت في وصيتها التالي : "بسم الله الرحمن الرحيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء بل كل ما أملكه لوالتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم بأن تزكوا وتحسنوا وتطعموا، وتكفلوا الأيتام، والمساكين وتتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم وتدعوا لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم وإن تكرموني في وفاتي" . تحية كاريوكا : وجدت الفنانة تحية كاريوكا في آخر أيامها طفلة رضيعة أمام أحد المساجد، فأخذتها وكفلتها واهتمت برعايتها وألقت عليها اسم عطية الله، وعندما اشتد عليها المرض كتبت كاريوكا وصيتها بأن تقوم فيفي عبده برعايتها من بعد وفاتها ونفذت فيفي الوصية . فريد الأطرش : فريد الأطرش قبل رحيله عام 1974 أوصى بأن يكون شقيقه فؤاد هو الوريث الوحيد لكافة أمواله ولا أحد غيره ينال أي شيء من متعلقاته.

رشدي أباظة :

رشدي أباظة في أواخر أيامه وعندما اشتد المرض عليه طلب لقاء خبير الاكسسوار الخاص به عم دونغل وبعد لقاءهما قال دونغل للجميع لا تدفنوا رشدي قبل مجيئي وبالفعل عند إعلان وفاة أباظة لم يتم دفن أباظة إلا عند مجيء عم دنغل الذي قام برش الريحان والحنة في القبل قبل نول رشدي إليه وظل يعمل هذا حتى يوم مماته ولم يتم كشف حتى الآن سبب اختيار رشدي لهذه الوصية.

سناء جميل :

أوصت سناء جميل زوجها لويس جريس بجمع متعلقاتها وأفلامها وتقديمها لمكتبة بالاسكندرية.





صباح :

الجميلة صباح صرحت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية أنه عند ماتها يتم تحويل العزاء لفرح وأن تتم الدفنة كأنها زفة تزف بالطبل والمزامير كما أوصت بدفنها بحجرة مزينة في قبرها.

أم كلثوم :

أوصت أم كلثوم قبل وفاتها بأيام أشقاءها بأن تعود ممتلكاتها بالكامل للشعب المصري، كعادة أم كلثوم بالتبرع بالنفيس للشعب المصري هكذا عاشت وهكذا توفت.

عبد الحليم حافظ :

اشتد المرض في الأيام الأخيرة على العندليب عبد الحليم حافظ جعله يقطن أغلب أوقاته بشقة الزمالك وعدم التحرك منها حتى العلاج تناوله من شقته مع وجود عدد من الأطباء والممرضين وأوصى حليم قبل مماته بأيام بعدم بيع شقة الزمالك ولم يعلن هل اسبب مكوثه بها آخر أيامه أم لسبب آخر.

أحمد رمزي :

وسيم الشاشة كما لقبه جمهوره أوصى أن يدفن في الساحل الشمالي، ويذكر أن رمزي عاش طوال حياته بلندن وكان رمزي يقضي وقت إجازته بمصر في الساحل الشمالي.

سعيد صالح :

كانت وصية الكوميديان الراحل بأن يتم دفنه في مسقط رأسه في محافظة القليوبية.





معالي زايد :

أوصت النجمة الراحلة معالي زايد قبل وفاتها بجمع اللوحات الأخيرة التي قامت برسمها وإقامة معرض لها بعد وفاتها، فقد كانت معالي زايد تمارس هواية الرسم بجانب التمثيل فكان لها الملاذ الأول للتعبير عن حالها.

فاتن حمامة :

أوصت بعدم إقامة عزاء لها بعد أن صرحت بأن عزاء النجوم الآن أصبح مصدر للحديث وتصوير الصحفيين وليس لتقديم واجب العزاء كما طلبت من جمهورها عدم الحزن عليها.

سامية جمال :

طلبت النجمة سامية جمال أن يخرج جثمانها في هدوء من سلم الخدم وقيل إنها قضت آخر أيامها في خدمة نفسها حيث كانت تكنس وتمسح، وتطبخ وحدها دون مساعدة أي أحد من خدمها.

هند رستم :

كشفت بسنت ابنة هند رستم أن وصية والدتها لها كانت أن تعيش بسنت رسالتها كأم وتستمتع بها مؤكدة لها أن أكثر ما يسعدها هي أمومتها، وكشفت أيضًا أنها أوصتها برعاية الكلاب التي كانت تربيها في منزلها.

زهرة العلا :

بعد وفاة النجمة زهرة العلا بأيام كشفت المخرجة منال الصيفي أن والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا أوصت بتجسيد النجمة غادة عادل لشخصيتها في الدراما.

نور الشريف :

أوصى الفنان المصري خلال احدى لقاءاته التلفزيونية بعرض مشهد وفاة عمر بن عبد العزيز يوم وفاته قائلًا أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد.

عامر منيب :

أوصى الفنان عامر منيب بعدم حضور أخته آينة عزاءه إلا إذا ردت الأموال المتهمة باختلاسها للنيابة العامة.

ميرنا المهندس : طالبت الفنانة ميرنا المهندس والتي عانت سنوات مع مرض سرطان القولون رؤية ثلاثة فنانين هم بشرى، وريم البارودي، وأحمد سعد وطلبت ميرنا بأن يدعوا لها الجميع من محبيها وأهلها ، وأصدقاءها الدعاء بالرحمة والمغفرة. محمد فوزي : كتب محمد فوزي يوم وفاته بيوم رسالة لجمهوره تضمنت الكثير وكان منها وصيته كاتبًا : " لا أريد أن أدفن اليوم أريد أن تكون جنازتي غدًا الساعة 11 صباحًا من ميدان التحرير، فأنا أريد أن أدفن يوم الجمعة " ، ومن مفارقات القدر أن فوزي توفى في نفس اليوم الذي كتب فيه رسالته وهو يوم الخميس 20 أكتوبر من عام 1966 عن عمر ناهز الـ 48 عامًا.

ليلى مراد : أوصت الفنانة ليلى مراد بأن يتم الصلاة عليها من مسجد السيدة نفسية رضى الله عنها.

شبكةعيونالإخبارية

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