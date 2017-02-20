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بالصور || 30 مدرعة و29 مجموعة قتالية يتقدمهم قيادات رفيعة بالداخلية تحاصر قرية "لبلابيش"

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بالصور || 30 مدرعة و29 مجموعة قتالية يتقدمهم قيادات رفيعة بالداخلية تحاصر قرية "لبلابيش" بالصور || 30 مدرعة و29 مجموعة قتالية يتقدمهم قيادات رفيعة بالداخلية تحاصر قرية "لبلابيش"

في اطار خطتها المستمرة للقضاء على البؤر الاجرامية والخارجين على القانون، سيرت وزارة الداخلية قوات كبيرة من قوات الامن، يتقدمهم العديد من القيادات الرفيعة، الأحد، لمحاصرة قرية "البلابيش" ونجع طالشيخ إمبادر" التابع لها بمركز دار السلام بسوهاج، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة وتجار ومهربي الأسلحة.

قود الحملة اللواء "جمال عبد الباري" مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء "هشام عباس" مساعد الوزير للأمن المركزي ، واللواء "هشام لطفي" مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد ، واللواء "مصطفى مقبل" مدير أمن سوهاج ، والعميد "خالد الشاذلي" مدير إدارة المباحث الجنائية ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن.

كما يشارك في الحملة أكثر من 30 مدرعة وعربة مصفحة، وعدد كبير من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، حيث تقدر المجموعات القتالية المشاركة بالحملة، حوالي 29 مجموعة قيادية، للقيام بمداهمات واسعة داخل القرية لمنازل وأماكن العناصر المطلوبة أمنيا وحصار أوكار ودروب تجارة الأسلحة بالقرية.

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رئيس قسم الأخبار