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النجمة الكبيرة التي كان يعشقها “أحمد زكي” وحاول الإنتحار بسببها

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النجمة الكبيرة التي كان يعشقها “أحمد زكي” وحاول الإنتحار بسببها النجمة الكبيرة التي كان يعشقها “أحمد زكي” وحاول الإنتحار بسببها

يعتبر النجم أحمد زكي واحد من أهم وأشهر أعمدة الوسط الفني في علي مدار التاريخ، فقد قدم خلال مشواره الطويل العديد من الأعمال الفنية التي حازت علي إعجاب الكثيرين جداَ، وجعله يتربع في قلوب الملايين، ولكن في خلال هذا الموضوع سوف يتم تسليط الضوء علي واحدة من أهم القصص الشخصية للنجم الراحل.

 

فقد تزوج النجم أحمد زكي من الفنانة هالة فؤاد بعد حبه لها، وإستطاع أن يقنعها بترك الوسط الفني والإكتفاء بالحياة الأسرية معه، ولكن بعد فترة قليلة من الزواج بدأت النجمة هالة فؤاد تفكر في العودة مرة أخري إلي الوسط الفني، ولكنه رفض بشدة هذه الفكرة، وهي أصرت علي العودة إلي الفن، مما دفعهم للإنفصال بعد أقل من عامين علي الزواج.

 

وقد رفض أحمد زكي ان يرتبط بأي سيدة أخري بعد أن إنفصل عن النجمة الشهيرة، وذلك بسبب حبه الشديد لها، وهي تزوجت بعد أن إنفصلت عنه ب5 سنوات من شخص خارج الوسط الفني المصري، وإستمر هذا الزواج لفترة طويلة حتي فارقت الحياة بسبب مرضها.

ويروي بعض زملاء زكي، أنه كان يصور أحد مشاهد أفلامه علي سطوح منزل في حي الخليفة، عندما سمع نبأ وفاة زوجتة السابقة هالة فؤاد في عام 1993، وحيتها فقد أعصابة وأسرع لكي ينتحر ويلقي نفسه من فوق السطوح ولكن أستطاع المتواجدين إيقافه ومنعه من الإنتحار بسبب حبه الشديد لها.

 

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