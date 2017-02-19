حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: طاقتك معدية للآخرين، والوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة ، والقرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون مهمة جداً بالنسبة إليك



عاطفياً: يجب ألا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك مع الشريك، فكر في الأمور بعناية وبهدوء



صحياً: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحياً، طبعاً من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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