5 فوائد صحية عند تناول قشر البصل قبل النوم..أهمها التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي

شيماء مصطفى

الكثير مننا يعرف فوائد البصل المذهلة بالنسبة لصحة الإنسان التي لاحصر لها ،ولكن هل فكرت أنك قد ترتكب خطأ كبيرا بعد رمي قشر البصل في القمامة بعد استخدامه، هذا ما أكدته الأبحاث الحديثة حيث أن هذه القشور تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة تفوق التي توجد في البصل نفسه فهى مفيدة في علاج العديد من الأمراض ، وتحسن الصحة العامة للإنسان، كما ان القشرة البنية له تحتوي على الألياف ومضادات لاأكسدة ومادة الفلافونويد والتي تفيد صحة الإنسان.

فوائد قشر البصل المذهلة لصحة الإنسان

ذكر موقع (j h l style) الأمريكي تقريرا خاصا علن الفوائد الصحية الرهيبة لقشر البصل حيث أنه يحتوي مضادات الأكسدة أكثر من البصل نفسه ، كما يحتوي على مادة الكيرسيتين وهذه المادة فعالة في علاج انسداد الشرايين وعلاج ارتفاع ضغط الدم بالإضافة أنه يحارب البكتريا والإصابة بالسرطان، وشدد الموقع في تقريره عى ضرورة أن يحتوي النظام الغذائي للفرد على قشر البصل لما له من فوائد صحية رهيبة منها

علاج البدانة والسمنة المفرطة

التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي

أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم

الحماية من الإصابة بالسرطان

مرض السكر من النوع الثاني

طرق تناول قشر البصل

يمكنك تناول قشر البصل ضمن النظام الغذائي لك عن طريق إعداد الشاي أو الحساء وإليكم بالتفصيل الطريقة

أولا طريقة اعداد شاي قشر البصل

تعتمد هذه الطريقة على وضع قشر البصل في اناء على النار بعد إضافة الماء أيه وتركه يغلي لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يصفى ويتناو قبل النوم ، لكي ينتج مادة الكيرسيتين بخواصها المهدئة

ثانيا طريقة إعداد حساء قشر البصل

يمكن اضافة قشر البصل إلى الحساء مع إضافة الفلفل الحار، فهو يحارب السرطان ويحتوي على نسبة من الألياف اتي تحسن حركة الأمعاء وتعمل على تنظيف القولون وتطهيره من السموم والتخلص من الإنتفاخ والغازات وتوازن مستويات الحموضة بالمعدة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي تم ذكرها سابقا