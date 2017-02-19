وزارة الإسكان تقدم 17 الف وحدة سكنية بالعاصمة الجديدة والحجز أبريل المقبل

شيماء مصطفى

أعلن السيد مساعد وزير الأسكان السيد خالد عباس المهندس منذ عدة أيام انه تم طرح عدد من الوحدات السكنية وسيتم طرح اول دفعة وهى (17000) ألف وحدة جديدة سكنية بالعاصمة . وقد تترواح هذه المساحات بتنويع مختلف من المساحات تبدأ من 130 متر الـى 180 متر وسوف يتم هذا القرار بداية من شهر أبريل المقبل لعام 2017 وذلك بعد انتهاء طرح الاراضى السكنية والخدمية للمطورين العقارين.

ثم قام المهندس بتصريح خاص عبر الوسائل الاعلامية وقال ” جيدة وعن قريب الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات التى تم الاعلان عن طرحها وهذا سوف سريعا بوقت قياسي في حين ان الوزير /مصطفى المدبولى قام ايضا بمتابعة يوميا على الشركات المتعاقد معها وشركات المقاولات ويحسها على الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها .

بالاشارة الى ان هذا المشروع هو حلم مصر مستقبلا وسيقبل عليه اقبال كبير جدا من المستثمرين والمواطنين حيث ان هذه المدينة بذات تتم بوصفات معينة مثل “المدينة الذكية” حيث يجب التحكم جيدا فى محطات الكهرباء والآنارة والبنية الاساسية وخلافة عن طريق الانترنت .

وعلى الجانب الاخر قد أكد الاستاذ المهندس / مدحت منير رئيس القطاع بالقاهره الكبرى فى شركة المقاولون العرب حيث ان الشركة قامت بتنفيذ مايقارب من (77) عمارة سكنية فى المشروع الاول للعاصمة الادارية . بجانب المجاورة الثامنة والسادسة بأجمالى عدد الوحدات السكنية (2384) حين العمارة من بدروم – أرضى – 7 أدوار كل دور مسحتة(580)متر مربع . وتختلف الوحدات من خلال المساحات حيث تترواح من 130متر الى 180متر مربعا شاملة الخدمات . ثم أوضح ان الحى يتضمن 24 ألف وحدة . جارى حاليا تنفيذها من خلال 5 شركات من أكبر شركات مئات المقاولين . الى جانب ان القوات المسلحة تنفذ جزء خاص يتم تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية .

حيث ان الوحدة مساحة الـ160 م مربع تتكون من 4 غرف , ريسيبشن . وعدد (2) حمام ومطبخ ببلكونة وحجرة نوم اخرى بحمام مستقل . وكل الغرف لها مشارف خاصة .متشطبة تشطيب سور لوكس وكل حمام له بانيو وأحواض للشطف . وان كل دور فى الهمارة مقسم على (4) شقق ويوجد بكل عمارة (2)مصعد وأشر الى انه من المفروض سوف يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات السكنية شهر أكتوبر المقبل . قبل الموعد بـ5 شهور . وتم طرح كراسات الشروط وتم بيع اكثر من 74 كراسة فى خلال اول تم فتح باب الطرح لكراسات الشروط .وقامت الشركة اليوم بفتح أبوابها اليوم لأستقبال الراغبين فى شراء كراسات الحجز للـ1500فدان .