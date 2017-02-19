سبب منع محمد منير من مغادرة ألمانيا لمدة 60 يومًا

شيماء مصطفى

أعلنت مصادر مقربة من الكينج “محمد منير”، أنه تم منعه من السفر من ألمانيا والعودة إلى القاهرة لمدة تقارب الشهرين، حيث خضع “محمد منير” لفترة من العلاج الطبيعي وذلك بعد العملية الجراحية التي اجريت له أعلى الفخد وذلك من حوالي أربعة أسابيع، بعد تعرضه لحادث بسبب سقوطه من أعلى المسرح .

وقد صرح الفريق الطبي المختص بحالة منير أنه من الضروري عدم مغادرته لألمانيا لمدة 60 يوم، وذلك حتى يتمكن من الإنتهاء من الكورس العلاجي بشكل كامل .

كما صرحت أحد المقربين من النجم “محمد منير”،أن الأطباء نصحوه بالبقاء في المشفى لمدة شهر، وسيتم بعد عشرة أيام تحديد إمكانية نقل الكينج إلى المنزل أو لا.

كما صرح المصدر أيضًا أنه في حال خروج منير من المشفى سيمكث أيضًا في المانيا، لأن حالته الصحية تتوجب التردد على الأطباء المختصين لفترة.

وقد قام النجم محمد منير قبل سفرة بتكليف شقيقه “محمود منير”، للقيام بتأجيل عدد كبير من الأعمال الفنية الخاصة بالنجم لحين شفاءه ووعودته مرة أخرى إلى مصر، حيث كان منير يعقد العديد من جلسات العمل مع عدد من الملحنين والشعراء لإختيار أغاني ألبومه الجديد، ولكن تم تأجيل هذه الجلسات إلى حين عودته من ألمانيا .

ويذكر أن محمد منير قد تعرض للكثير من الأزمات الصحية خاصتًا قبل بداية تصوير مسلسله “المغني ضمير وطن”، وقد إختلفت الأقاويل في إصابة الكينج الأخيره حيث أرجعها البعض إلى سقوطه في منزله، وقالت مصادر أخرى أنه سقط من المسرح .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads