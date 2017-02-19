حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: الأجواء المحيطة بك في مجال العمل تحمل الكثير من الطاقة السلبية وهي ما تجعلك تشعر بالإحباط الشديد



عاطفياً: تحاول تخطي الكثير من المشاكل التي حدثت أخيراً مع الشريك، إلا أنها خطوة غير محسوبة، اسعَ لحل هذه المشاكل ولا تتجاهلها



صحياً: تقيد بإرشادات اختصاصيي التغذية، فهم أدرى بما يناسبك من أنواع الطعام المفيدة لك للمحافظة على رشاقتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads