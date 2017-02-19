حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك لكنها لن تهمشك



عاطفياً: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب



صحياً: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق



برج الثور

مهنياً: الأجواء المحيطة بك في مجال العمل تحمل الكثير من الطاقة السلبية وهي ما تجعلك تشعر بالإحباط الشديد



عاطفياً: تحاول تخطي الكثير من المشاكل التي حدثت أخيراً مع الشريك، إلا أنها خطوة غير محسوبة، اسعَ لحل هذه المشاكل ولا تتجاهلها



صحياً: تقيد بإرشادات اختصاصيي التغذية، فهم أدرى بما يناسبك من أنواع الطعام المفيدة لك للمحافظة على رشاقتك



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تطل على بعض المشاريع الجيدة والآفاق المناسبة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي



عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة



صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد



مهنياً: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام



عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد



صحياً: قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً



برج الأسد

مهنياً: تعيد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك في المهلة المطلوبة وتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي



عاطفياً: لا تقم بأمور تجعل الحبيب يغضب عليك، ولا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمامه، فهو أصبح في حيرة من أمره بسبب تلك التصرفات



صحياً: لا تقل شيئاً وتفعل نقيضه وخصوصاً حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي الدقيق



مهنيًا: يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً



عاطفياً: تتخلى عن كل الانشغالات التي تبعدك عن الشريك، فيثير هذا الأمر رضا الحبيب ويقرّبه منك، فتزول من فكره اللامبالاة والأنانية



صحياً: رغبتك في ممارسة الرياضة لن يعوّقها أحد، وتواظب عليها على الرغم من كثرة انشغالاتك



برج الميزان

مهنياً: كن أكثر جدّية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود



عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيداً عن تدخلات الآخرين



صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً



مهنياً: طاقتك معدية للآخرين، والوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة ، والقرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون مهمة جداً بالنسبة إليك



عاطفياً: يجب ألا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك مع الشريك، فكر في الأمور بعناية وبهدوء



صحياً: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحياً، طبعاً من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية



برج القوس

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية



عاطفياً: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها



صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية





برج الجدي

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية



عاطفياً: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها



صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية



مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية



عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحسن تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنسى هموم الدنيا وتستعيد معه أجمل اللحظات



صحياً: لا تلازم المنزل الكثير، بل اخرج واستفد من أوقات فراغك ورفّه عن نفسك



مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل



عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما



صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة

