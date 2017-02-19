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سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة مبتكرة !!

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سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة مبتكرة !! سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة مبتكرة !!

اكتشفت زوجة خيانة زوجها لها عن طريق استخدامها تطبيق البحث عن الهاتف، الذي استعانت به لتتبع مكان الزوج، لتجده في منزل صديقته السرية التي يقيم معها علاقة، حسب ما ذكر موقع «صن» البريطاني.

وكانت خديجة بلال، 33 عامًا، بدأت تشك في أمر زوجها منذ عام تقريبًا، فقد بدت تصرفاته غريبة ومثيرة للشكوك، فقد كان يقضي الكثير من الوقت خارج المنزل، كما كان يخرج عادة في عطلة نهاية الأسبوع، ولا يعود إلا في الساعات الأولى من الصباح.

وأصرت خديجة، ربة منزل، على أن تكتشف الحقيقة بنفسها، من خلال تتبع تحركات زوجها، ومعرفة الأماكن التي يذهب إليها، وذلك من خلال استخدامها تطبيق البحث عن الهاتف الـ«آي فون» المفقود «Find My iphone»، وكانت النتيجة صادمة.

وكانت الزوجة تتمكن من الدخول على الهاتف الخاص بزوجها، لأنه كان هاتفها القديم، فمن خلال متابعة تحركات الهاتف، اكتشفت أن زوجها يتردد على منزل يبعد عن منزلهما بـ10 أميال، لذا قررت أن تواجهه وتضبطه في منزل صديقته.

وقد ضبطته الزوجة بالفعل أمام المنزل، لكنه رآها وانطلق بسيارته، ولم تره منذ تلك اللحظة.

ولكن خديجة تقول إنها لم تندم على ما فعلت، فقد كشفت الحقيقة للجميع، وأحرجته أمام نفسه، وإنها لجأت لطريقة التتبع تلك لأنها الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها إثبات ما كان يفعل زوجها، دون أن يجد طريقة للتبرير أو الكذب.

The Find My iPhone app showed Khadijah her husband was staying 10 miles away from their family home

Khadijah with her husband and son Hashim. She says her husband hasn’t been home since January 7

Khadijah claims even after the birth of their baby daughter her husband had no interest in being at home with his family

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رئيس قسم الأخبار