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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الإثنين 20/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل

عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما

صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة 

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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رئيس قسم الأخبار

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