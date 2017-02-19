تموين دمياط || يضبط ''سائق'' لتجميعه 3 أطنان دقيق مدعم

سمر العشري

شن ضباط مباحث التموين بمديرية الأمن بدمياط، اليوم الأحد، حملة مكثفة على عدد من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار.

وتمكنت من ضبط "سيد.ع"، والبالغ من العمر 39 عامًا، سائق، على الطريق الزراعي لحيازته كمية قدرت بحوالي 3 أطنان دقيق مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

وألقت مباحث التموين القبض على "أ.م"، محل بقالة بمنطقة المطري بقسم أول لحيازته 50 كيلو من الأرز الفاسد إلى جانب كميات من الألبان منتهية الصلاحية، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامةومباشرة التحقيقات.

إلى هذا، أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرارًا بإغلاق مخبز مدعم بمنطقة الشهابية، بعد أن رصدت إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة مخالفات عدة وتقدمت بطلب استصدار قرار غلق إداري له كون تشغيله على الوضع الحالي يشكل خطرا داهما على الصحة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

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