تقدم النائب علي عبد الونيس السواح، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، ببيانٍ عاجل إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسبب علامات الاستفهام الكثيرة المثارة حول وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، والحديث عن تورطه في قضايا فساد.

وأوضح "عبد الونيس" - في بيان له اليوم الأحد - أنه بمجرد الإعلان عن اختيار وزير الزراعة تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن تورطه في قضايا فساد موجود أمام النائب العام، مضيفًا أن الأمر لم يقف على وسائل الإعلام فقط، بل تحدث بعض النواب عن تورط وزير الزراعة في 18 قضية فساد، وهو ما يؤكد أن الأمر خطير ولابد من توضيحه للرأي العام.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، أن هذه الاتهامات المثارة يجب الرد عليها ببيانٍ واضح للشعب المصري من قِبل رئيس الوزراء حول تورط الوزير من عدمه، وعن كيفية الاختيار التي جاءت به للوزارة وإلا ستتناول وسائل الإعلام الأمر دون رد واضح من المؤسسات الرسمية مما يثير البلبة في الشارع.