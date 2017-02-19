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الصحة || 104 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

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الصحة || 104 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع الصحة || 104 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 104 ألف و152 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوعين الماضين بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 261 مليون و679 ألف جنيهًا.

‪‫وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 24 ألف و62 قرار علاج لمرضى "فيروس سي"، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم، أن القرارات تضمنت 71 ألف و905 قرارًا لإجراء عمليات جراحة، عظام، أمراض نساء، أورام، ، مسالك، أنف وأُذن، جلدية، عصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 980 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 90 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 39 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس.

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رئيس قسم الأخبار

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