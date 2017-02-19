بيان عاجل || بـ''النواب'' بشأن وجود مخالفات مالية في مستشفيات الأزهر

سمر العشري

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيانٍ عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجهًا إلى وزير التعليم العالي، بشأن انهيار الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر.



وقالت عبد الحليم- وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد - إن "هناك تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجودمخالفات مالية وإدارية صارخة، أدت إلى إهدار أموال كانت مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، ما ترتب عليه انهيار الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين عليها".



ورصد التقرير- المشار إليه- أن مستشفى باب الشعرية الجامعي خلال الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيه 2016، حمل الموازنة أعباء مالية كبيرة كان يمكن تجنبها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 201 ألف جنيه نتيجة التعاقد لصيانة بعض الأجهزة بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى زيادة قيمة الصيانة بالجنيه المصرى خلال سنوات التعاقد.



وقال تقرير الجهاز- وفقًا للبيان - إنه تم رصد مخالفات في حساب العلاج الاقتصادي الخاص بمستشفى باب الشعرية لتدبير الأدوية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 470 ألف جنيه من مخازن صيدليات المستشفى.



وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات مالية وإدارية في مستشفى الحسين الجامعي، وعدم قيام المستشفى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة لتوليد الأكسجين الصحي، وعدم وفائها بالالتزامات خلال فترة ضمان المحطة، ما أدى إلى تعطلها منذ يونيه 2012، وتحميل موازنة المستشفى مبلغ مليون و920 ألف جنيه قيمة شراء الأكسجين الطبي المسال.



وأضافت إيناس عبد الحليم:"رصد التقرير وجود فروق بين كميات الأدوية التي تم استهلاكها والمثبتة بتذاكر المرضى، وبين الكميات المصروفة بدفتر أمين المخزن خلال الفترة نفسها".



وأردفت عضو مجلس النواب: "كما رصد تقرير الجهاز وجود مخالفات في المشروعات الخاصة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث تبين إنهاء الأعمال، حتى أموال المعوقين لم تسلم من المخالفات".

شبكةعيونالإخبارية

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