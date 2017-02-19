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بالفيديو || اتحاد الغرف التجارية || انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات خلال 10 أيام

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بالفيديو || اتحاد الغرف التجارية || انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات خلال 10 أيام بالفيديو || اتحاد الغرف التجارية || انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات خلال 10 أيام

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها سيؤدي لانخفاض 11% من تكلفتها الجمركية وسيظهر أثر الانخفاض بوضوح على الأجهزة الكهربائية والسيارات والسلع التي تتمتع بنسبة جمارك مرتفعة.


وأضاف عز في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم السبت، أن السلع الغذائية باستثناء الدواجن لن تتأثر بانخفاض الدولار الجمركي وذلك لانخفاض نسبة الجمارك على هذه السلع باستثناء الدواجن والتي تقدر جماركها بنسبة 30%، لافتًا إلى إن الانخفاض في الدواجن المستوردة سيقدر بنسبة 11% من 30%.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار السلع الهندسية التي ستخضع لسعر الدولار الجمركيالجديد ستظهر في السوق في مدة تتراوح ما بين 10 و 15 يومًا، منوها لتوقعات بانخفاض السلع الغذائية في مدة تتراوح ما بين شهرين و3 شهور وذلك تأثرا بانخفاض في السوق.

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رئيس قسم الأخبار

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