الصحة || إدراج تطعيم الالتهاب الكبدي ''بي'' للمواليد الجدد بجميع المحافظات

سمر العشري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إدراج جرعة الميلاد "بعد الولادة بـ 24 ساعة" من اللقاح الواقي ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الثلاث جرعات الأخرى عند شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر.

وتعتبر مصر ذات معدل منخفض جدًا في معدل انتشار المرض (أقل من 1%) للأطفال أقل من خمس سنوات وتم الطلب من منظمة الصحة العالمية لإعلان أن مصر قد وصلت للهدف المطلوب، فيما يخص انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسي بي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، فإن مصر تعتبر الدولة الأولى فى أقليم شرق المتوسط التى قد وصلت إلى هدفمنظمة الصحة العالمية فى الوصول إلى المعدلات العالمية فيما يخص معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى ‪B فى الأطفال.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، إن وزارة الصحة تتبع استراتيجيات منظمة الصحة العالمية فى استخدام الطعوم ، مشيراً إلى أن الطعوم المستخدمة مصرح باستخدامها من منظمة الصحة العالمية. كما يتم فحص جميع الطعوم والأمصال المستوردة قبل استخدامها من هيئة الرقابة على الطعوم والمستحضرات الحيوية واللقاحات.

وتشمل التطعيمات الإجبارية (الروتينية) للأطفال التي تعطي خلال أول عامين من العمر وتستهدف حوالي 2.600.000 طفل سنويًا لوقايتهم ضد 10 أمراض (الدرن- شلل الاطفال- الدفتريا- التيتانوس – السعال الديكى والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الغدة النكفية الإلتهاب الكبدي الفيروسي بي – الإنفلونزا البكتيرية) وبلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية أكثر من 95% ويتم تقديم الخدمة في جميع مكاتب الصحة والمراكز الصحية والوحدات الصحية طوال الأسبوع بالمجان.

ويأتي أيضًا تطعيم أطفال المدارس فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية لوقايتهم بجرعة منشطة من طعم الدفتريا والتيتانوس للصف الثانى والرابع الإبتدائي بالإضافة الي تطعيمهم بالطعم السحائى الثنائى للمراحل الدراسية (أولى حضانة، الأول الابتدائي، الأول الإعدادى، الأول الثانوي) ويبلغ عدد التلاميذ المستهدفين حوالي 8.500.000 تلميذ وتقدم بالمجان.

كما يوجد تطعيمات للفئات الخاصة مثل الفريق الصحى بالمجان ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسي بي وضد مرض الانفلونزا فى جميع المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. وكذلك تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي بي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القطاع الوقائي يقوم بتوفير تطعيمات وأمصال للطوارئ التي تقدم لإنقاذ الحياة مجانا مثل (لقاح كلب – مصل تيتانوس – مصل ضد عقر الثعبان – مصل ضد لدغ العقرب – مصل تسمم غذائي) بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية.

تكون أماكن تقديم الخدمة التطعيمية بجميع وحدات مكاتب التطعيم المنتشرة و وحدات رعاية الامومة والطفولة الا ان فرق التطعيم تقوم بتقديم الخدمة من منزل لمنزل عند القيام بالحملات القومية .

وأضاف "مجاهد" أنه يتم حفظ الطعوم من وقت تحضيرها بالمصنع إلى أن تصل للشخص المستهدف من خلال سلسلة تبريد خاصة (غرف تبريد– سيارات ثلاجة ) لحفظ الطعوم حيث يتم توفير المعدات اللازمة على جميع المستويات (30 سيارة ثلاجة لنقل الطعوم من مخازن الوزارة الى المحافظات- غرف تبريد وتجميد بمخازن التموين الطبى بالوزارة والمحافظات - أكثر من 5000 ثلاجة وديب فريزر بمكاتب الصحة والوحدات الصحية التى تقدم الخدمة التطعيمية).

وتقوم وزارة الصحة والسكان بتطبيق سياسة الحقن الامن للقاحات حيث يتم إعدام أي طعوم متبقية بعد نهاية جلسة التطعيم اليومية كما يتم توفير صناديق الأمان والسرنجات اللازمة لضمان الحقن الامن لمتلقى الطعم (تم استخدام السرنجات ذاتية التلف حتى لا يتم استخدامها من طفل لآخر)، كما يتم ترصد حالات الأثار الجانبية بعد التطعيمات بنظام يشمل الإبلاغ من جميع المستويات.

وتبلغ تكلفة شراء التطعيمات ومستلزمات الحقن الامن التي تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفيرها حوالى 600 مليون جنيه مصرى سنوياً، ويأتي مردود هذه الجهود من خلال انخفاض معدلات الإصابة بمعظم بالامراض المعدية اكثر من 80% على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه تم إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء على مرض شلل الأطفال منذ عام 2006 . كما تم الحد من مرض التيتانوس الوليدي منذ عام 2007 وكان آخر حالات الإصابة بمرض الدفتريا خلال عام 1998 وآخر حالات الإصابة بمرض السعال الديكي على مستوى الجمهورية خلال عام 2002.

شبكةعيونالإخبارية

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