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بالفيديو والصور : "مرسيدس" تعلن عن سيارة جديدة لن تنتج منها سوى 99 نسخة

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بالفيديو والصور : "مرسيدس" تعلن عن سيارة جديدة لن تنتج منها سوى 99 نسخة بالفيديو والصور : "مرسيدس" تعلن عن سيارة جديدة لن تنتج منها سوى 99 نسخة

تعتزم شركة مرسيدس كشف النقاب عن الموديل "مايباخ جي 650 لانداواليت" الجديد، وذلك خلال فعالياتمعرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 9 إلى 19 مارس المقبل .

ويزأر بداخل سيارة مرسيدس المخصصة للأراضي الوعرة محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V، يولد قوة 463 كيلووات/630 حصان، مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن متر .

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من ست ثوان، كما تم تحديد سرعتها القصوى عند 180 كلم/س بشكل إلكتروني.

ولم تكشف مرسيدس حتى الآن عن سعر سيارتها الجديدة، التي سيتم إنتاج 99 نسخة منها فقط.

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