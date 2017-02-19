برلماني يحذر البنك المركزي من خطورة الأموال الساخنة وهبوط سعر الدولار في البنك الأهلي

شيماء مصطفى

هبوط مفاجئ لسعر الدولار، هبط سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بقيمة 10 قروش في تعاملات اليوم وأصبح 15.94 جنيها للشراء، 15.99 جنيها للبيع، وقد هبط سعر الدولار بداية من شهر فبراير مع ابتداء الإجازة الصينية والتي بدأت في الأول من فبراير ومن المؤكد أنها أنتهت في النصف من فبراير، ويؤكد العديد من الخبراء أن أرتفاع الدولار أمر لابد منه خلال الأيام القادمة وأن ماتم خلال الأسبوعين الماضيين ماهو ألا بسبب وقف الأستيراد من الصين بسبب إجازة رأس السنة الصينية.

ماحدث لسعر الدولار

كما تقدم عضو لجنة الشئون الاقتصادية (النائب محمد علي عبد الحميد) بطلب إحاطه موجه إلي رئيس الوزراء (شريف إسماعيل) بسبب ما حدث لسعر الدولار في الآونة الأخيرة، وأوضح سيادته أن ما حدث جاء في بعض التقارير بأن ما حدث لهبوط سعر الدولار جاء بسبب مزاد البنك المركزي بطرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وأنها تحتوي علي صناديق استثمارية أجنبيه بقيمة 97%، بنسبة 650 مليون دولار احتياطي وهو الأمر في حد ذاته ليس بسبب سياحة أو انتاج أو تصدير أو أستثمار ولكنها أموال ساخنة.

معني الأموال الساخنة

كما أوضح النائب محمد علي عبد الحميد أن فرق الدولار كان وقت الأستثمار بقيمة 19 جنيهاً واليوم هو بأقل من 16 جنيهاً والفائده علي تلك الدولارات ستكون 16% وأن تلك الأموال ليست ملك للدوله المصرية ويمكن أن يتم سحبها إلي الخارج في أي لحظة كما حدث في عهد رئيس البنك المركزي السابق فقد قام حينها بتثبيت سعر الدولار لأصحاب الأموال الساخنة وقاموا بسحب 20 مليار دولار إلي الخارج بعد ثورة 25 يناير.