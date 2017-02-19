بالصور| ابن احمد رمزي الذي لم يظهر إلا بعد وفاته، وسبب إخفاء رمزي له طوال حياته

شيماء مصطفى

من منا لا يعرف “جنتلمان” السينما المصرية، الفتي الشقي والذي كان يعتبر من أكثر الفنانين وسامة في عصره، وكان معروف بشقاوته في مغازلة الفتيات، انه الوسيم الراحل احمد رمزي الذي كان معروف بنشاطه وخفه روحه، ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون هو الحزن الكبير الذي كان يخفيه بداخله بسبب ابنه.

نواف كان سبب حزن الفتي الشقي والسر الذي أخفاه أيضا

وعلي الرغم من بهجة احمد رمزي، والابتسامة التي لا تفارقه، وروح الداعبة والمرح وخفة الظل به، إلا ان سبب حزن احمد رمزي هو ابنه “نواف”، وذلك لان نواف ولد قبل ان يكمل شهره الـ7، ولذلك أصيب بمشاكل تسببت في حدوث إعاقات له في حركة يديه وقدميه، وأيضا مشاكل في المخ ومشاكل في النطق وذلك بسبب حدوث قصور طبي أثناء ولادته بالإضافة لمولده مبكرا، مما أدي الي إعاقته ذهنياً.

نواف لم يظهر علناً إلا بعد وفاه والده في عزائه

ونجد ان “نواف” لم يظهر علنا أثناء حياة والده وربما لم يسمع عن احد، وكان ظهوره علنا في عزاء والده بعد وفاته، وكان احمد رمزي شديد التعلق بنواف وكان يحبه كثيرا، وكان يتمني إسعاد ولده ومحاوله مساعده علي الشفاء بقدر الامكان، وكان “نواف” من احد أسباب إصابة رمزي بالاكتئاب في أخر أيامه، علي الرغم من ان “نواف” يعيش بلندن وأبوه رمزي يعيش في الساحل الشمالي إلا انه كان دائم القلق عليه.