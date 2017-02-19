صور | الفنانة حنان ترك تواجه تهمة خطيرة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا كان دفاعها عن نفسها

شيماء مصطفى

تعانى الفنانة حنان ترك من أزمة كبيرة هذه الأيام، وهى تواجه إتهاماً خطيراً بعد أن كثر تواجدها في أماكن العبادة “المساجد” تعطى جلسات دينية، ويجمع حولها عدد من النساء، ولهذا السبب قامت الفنانة المصرية حنان ترك بالرد على هذه الأتهمات الخطيرة.

هذه هي التهمة الموجهة إلى الفنانة حنان ترك

فقد أتهمت الفنانة المصرية حنان ترك بأنها تنتمي إلى جماعة “الإخوان الارهابية” ولهذا السبب ردت الفنانة “حنان ترك” في أول تعليق لها عقب تداول هذه الشائعات وانتشرت في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، على هذا الاتهام الخطير قائلة:

“أنا عايزة الناس تسيبني في حالي هو الكلام في دين ربنا وسنة الرسول بقى حرام واجتماعات تنظيمية وإرهابية”

الرد الأول من الفنانة حنان ترك عن هذه الاجتماعات النسائية

وقد أكدت حنان ترك أن هذا التجمع النسائي في المسجد، هو لعمل جلسات دينية وأحاديث عن سنة الرسول وتعليمها، ونفت هذه التهمة عن نفسها وأنها أنضمت لجماعة الإخوان الإرهابية.

معلومات عن الفنانة حنان ترك قد تكون غائبة عنك

هي فنانه مصرية اسمها بالكامل “حنان محمد عبد الكريم” من أسرة متوسطة الحال ولدت 7 مارس عام 1975 في اليونان. تزوجت الفنانة حنان 3 مرات، ودرست الفنانة في المعهد الباليه. أول عمل لها كان مع المخرج المعروف “خيري بشارة” وكان العمل يعرف بـ فيلم “رغبة متوحشة”. عملت الفنانة حنان ترك في بداية مشوارها الفني كموديل في عدد من الإعلانات. يذكر أن عام 2006 قررت الفنانة حنان ارتداء الحجاب واعتزال الفن.