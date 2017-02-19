الهند كلها تقف بجانب إيمان عبد العاطي .. أم ممثل هندي شهير تتبرع بمبلغ “مليون روبية” لعلاج أسمن امرأة في العالم

شيماء مصطفى

الدعم والمساندة هي أغلى ما يحتاج إليه المريض، فتأثير ذلك على المريض يفوق تأثير العلاج والأوية أحيانا، إلى جانب أنه يعينه على تحمل الآلام، إيمان عبد العاطي -أسمن امرأة في العالم- تحتاج إلى الكثير من الدعم والمساندة، فهي مريضة منذ 25 عام وتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي، ولكنها اليوم تلقت خبرا أسعدها كثيرا وربما يساعدها على تخطي محنتها .

حيث تبرعت “بينكي روشان” -والدة الممثل الهندي الشهير “ريتيك روشان”- بمبلغ مليون “روبية هندية”، ما يعادل تقريبا 15 ألف دولار، ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” تصريحات علي لسان “بينكي” أنها تأثرت كثيرا بحالة إيمان عندما قرأت عنها في الصحف، وأنها تتابع حالتها باستمرار وتدعو لها، وعن تبرعها بهذا المبلغ ذكرت أنه يمكن أن يساعدها .

الهند كلها توحدت لمساعدة إيمان عبد العاطي

وجاء في تصريحات “بينكي” قولها: “”لا يمكن أن أتصور أن شخصًا ظل طريح الفراش لمدة 25 عامًا“، كما ذكرت أن الهند كلها توحدت من أجل مساعدة إيمان علي تخطي محنتها .

وذكرت الصحيفة -هندوستان تايمز- أن إيمان تتلقى الدعم من جميع الجهات أثناء تواجدها في مستشفى “صايفي” بمومباي، إيمان تحتاج إلي 10 ملايين روبية أي ما يعادل تقريبا 150 ألف دولار، وحتي الآن تلقت المستشفى مبلغ 3.5 مليون روبية من التبرعات .

ونوهت الصحيفة إلي أن إيمان تعالج مجانا، ولكن جهود التمويل الجماعية تأتي من أجل سد فاتورة الخدمات اللوجستية، فرحلتها من الإسكندرية إلي مومباي تكلفت 8 مليون و 300 ألف روبية .