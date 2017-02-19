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بالصور || فندق ''شفاف'' وخالى من ''الخصوصية''

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بالصور || فندق ''شفاف'' وخالى من ''الخصوصية'' بالصور || فندق ''شفاف'' وخالى من ''الخصوصية''

فى حين أن الخصوصية تُعد من أكثر العوامل التى يهتم بها المسافرين فى الفنادق، إلا أنها ليست متواجدة فى هذا الفندق على الإطلاق!

فهل يمكن أن تتخيل نفسك فى غرفة شفافة على مراء من الجميع، وهل يمكنك أن تتوقع أنه يوجد أحد يمكنه أن يقيم به؟ فى الواقع الكثيرون قاموا بحجز غرف فى فندق "الفقاعات" فى المملكة المتحدة البريطانية.

الغرف فى هذا الفندق عبارة عن فقاعة كبيرة شفافة، مساحتها أربع أمتار بالطول وأربع أمتار بالعرض، وتحتوى على سرير وحوض استحمام ويبلغ إيجار الغرفة فى الليلة الواحدة 50 جنية إسترلينى.

ويتواجد الفندق فى مدينة "ساوثجيت" بشمال لندن، وهى مركز التسوق الأكثر ازدحاماً فى المدينة، ولكنه سيتواجد هناك لفترة محدودة.

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رئيس قسم الأخبار