بالصور| الفنانة منى زكى تنشر صورة ابنتها لي لي وتعترف بهذا الخطأ الذى ارتكبته فى تربيتها

شيماء مصطفى

الفنانة منى زكي، انجبت مؤخراً طفلها الثالث يونس من زوجها الفنان المشهور أحمد حلمي، وابنائها الثلاثة هم لي لي وياسين ويونس، ورغم انشغال الفنانة منى فى عملها كممثلة مشهورة، الا أنها تحرص على أن تربى ابنائها تربية حسنة حتى يصبحوا ابناء صالحين، ولكنها كشفت عن التربية الخاطئة التى اتبعتها.

مع ابنتها الكبرى لي لي، أنها كانت تتبع بعض الأساليب الخاطئة في تربية ابنتها لي لي، وكانت تضطر في بعض الأوقات للاعتذار، قالت الفنانة منى ذكى عن ذلك الخطأ إنها كانت تحاول أن تجعل من ابنتها إنسانة صالحة ونفسيتها سليمة لتصبح فتاة صالحة ونفسيتها جيدة، ولكنها كانت تصرخ باستمرار، وعبرت عن ذلك قائلة: «كأهالي بنتعصب بزعق وبعدها بدرك إني لازم اعتذر للطفل وأقول إني أسفة إني زعقت وابتدي اتعامل».

فشعرت الفنانة بالصدمة من ابنتها حيث وجدت أنها كانت ترتكب أخطاء كبيرة، واكتشفت أن ابنتها كانت تقوم بتخبئة الطعام، لأنها كانت تعاني من النحافة ومنى زكي كانت تمنع عنها بعض الأكلات، مما جعل الفنانة تعدل من طريقة وأسلوب تربيتها، وتسعى دائماً للتقرب من ابنتها لتجعلها تستوعب ما تقوله.

وتعلمت الفنانة منى زكي من اخطائها التى ارتكبتها فى تربيت ابنتها الكبرى لي لي، وسوف تتعلم من ذلك فى ابنائها الصغار ياسين ويونس وقد قامت بنشر صورة ابنتها لي لي بعد ما أصبحت فتاة، على صفحتها فى ” الإنستجرا م ” ، وكانت التعليقات على الصورة ” كبرت ماشاء الله، مش شكلك والا شكل باباها، بكرة تكبر وتبقى شبه ماماتها القمر” .