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قناة السويس تسجل رقما قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة

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قناة السويس تسجل رقما قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة قناة السويس تسجل رقما قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس سجلت اليوم "الأحد" رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وأضاف مميش -في تصريح له اليوم "الأحد" - أن 67 سفينة قد عبرت القناة من الاتجاهين بحمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.. ومن بينها 33 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، و34 سفينة ضمن قافلة الجنوب بالمجري الملاحي لقناة السويس الجديدة بحمولات بلغت مليونا و 900 ألف طن.

وأشار إلى أن سفينة الحاويات / MSC INGY / التي ترفع علم ليبريا هي أكبر سفينة تعبر القناة من الشمال بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة أما أكبر سفينة من الجنوب فكانت سفينة الحاويات الدنماركية /MAGLEBY MAERSK / بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

وأعرب الفريق مهاب مميش عن سعادته الغامرة بعبور هذا العدد الكبير من السفن في يوم واحد ..مؤكداً قدرة قناة السويس على استقبال الأعداد والحمولات الضخمة من كافة أنواع السفن لاسيما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة موجها الشكر إلى مرشدي هيئة قناة السويس ورجال التحركات وجميع المتعاملين مع السفن لنجاحهم في التعامل مع كافة الأنواع في الظروف المناخية المختلفة.

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