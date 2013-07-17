Salma لا توافق Angelina على استئصال ثدييها

يبدو أنّ الممثلة المكسيكيّة Salma Hayek لها رأي مخالف لقرار Angelina Jolie باستئصال ثدييها قبل إصابتها بالسرطان، حيث قامت Jolie بهذه العملية وقاية من حدوث ذلك في المستقبل القريب، بعد أن اكتشف الأطباء وجود جين متحوّر يُسبّب سرطان الثدي لديها. ، وأكدت "Salma" أنّها تحترم قرار زميلتها، لكنها لا تقوم مثلها بهذه الخطوة.

وقالت "Salma " في حديث مع إحدى الصحف العالمية: "أنا لا أعرف ما إذا كنت قد أقدمت على فعل الشيء نفسه كـ Angelina Jolie بهذه السرعة؛ ربّما كان لديّ المزيد من الثقة، وأفكر بطريقة إيجابيّة أنّ شيئاً لن يحدث لي".

وأضافت: "أنا لا أعرف، فهذا ليس بالعدل أن تضع نفسك في هذا الموقف، وأنت لا تزل لم تصب بالمرض، أنا أحترم قرارها كثيراً، بالطبع". ثمّ تابعت النجمة السمراء القول: "بالإضافة إلى ذلك هي تبدو رائعة".