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تخلصي من الوزن الزائد باستعمال الزعتر و الليمون

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تخلصي من الوزن الزائد باستعمال الزعتر و الليمون تخلصي من الوزن الزائد باستعمال الزعتر و الليمون

تخيّلي الأحراش الخضراء تحت أشعة الشمس الذهبية، و النسمات اللطيفة التي تحمل معها الرائحة الذكية للنبات البري الصغير، انه الزعتر الذي عرف منذ عصور بمميزاته العطرية و بخصائصه الطبية، و من أجل ذلك يستحق هذا النبات أن نجد له مكانًا في حياتنا اليومية، و الى جانب ذلك أثبتت  بعض الصفات الطبيعية أن الزعتبر حليفٌ جيد للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

الحديث عن الليمون لا يقودنا إلا لذكر أشياء ايجابية، فبالاضافة الى فائده العديد و فعاليته في المساعدة على الفقدان الوزن، يعمل الليمون عمل المطهر و المنقي،و يساعد على إزالة السموم و له فوائد عديدة للبشرة.

و قد تبين أن  المزج بين هاذين المكونين الطبيعيين الرائعين يساعد على امداد الجسم بالعديد من الفيتامينات، و يساعد بصورة فعالة على تقليص الوزن الزائد.

 

الوصفة

قومي بغلي معلقتين من الزعتر الجاف مع مقدار كوبين من الماء، ثم ارفعي المشروب و أضيفي اليه نصف كوب من عصير الليمون، ضعي المكونات في الخلاط، فرغي المحتوى في كوب و  تناوليها بدلاً من وجبة العشاء.

ملاحظة

يمكن تعويض الليمون بالبرتقال الذي يتوفر بكثرة في فصل الشتاء، كما أن مذاقه محبب للعديد، طبقي نفس الخطوات السابقة و بدلاً من اضافة نصف كوب من عصير الليمون ضعي نصف كوب من عصير البرتقال الطازج، و يفضل تناول كوبين من هذا المشروب يوميًا.

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