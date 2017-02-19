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حبة البركة التي أوصي بها الرسول شفاء من كل داء..تعرف على فوائدها التي لا تحصى

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حبة البركة التي أوصي بها الرسول شفاء من كل داء..تعرف على فوائدها التي لا تحصى حبة البركة التي أوصي بها الرسول شفاء من كل داء..تعرف على فوائدها التي لا تحصى

حبة البركة دواء أوصى النبي صل الله عليه وسلم باستخدامه لما له من فوائد وآثار عظيمة جعلت الحبيب المصطفى يذكره في أحاديثه ويصفه بأنه شفاء لكل داء إلا الموت وقد وردت أحاديث بروايات مختلفة تدل على أهمية استخدامها في التداوي من أمراض عدة.

 

 

 

حبة البركة

تناول حبة البركة له العديد من الصور حيث نستطيع تناولها مباشرة دون إضافته لأية مواد أو مشروبات أو نتناول المسحوق الناتج عن طحنها أو إضافتها للطعام أو الشراب وخاصة العسل حيث يشكلان مزيج جيد وممتاز.

نستطيع تناولها بعد القيام بطحنها مباشرة خاصة أن بها زيوت من الأنواع التي تتطاير فيجب عدم تركها بعد طحنها ويمكن أيضا لتخفيف مرارتها إضافة العسل أو إضافتها لكوب من الحليب أو العصير.

يمكن تحضير مشروب ساخن منها وذلك من خلال القيام بطحن بذورها الجافة ثم إضافتها لكوب من الماء الساخن وإضافة عشبه المرمية عند الحاجة والعسل أيضا.

 

فوائد مشروب حبةالبركة

يعمل على إدرار الحليب عند الأم ومساعدة الحائض والنفساء على نزول الدم وعلاج الرشح بإضافته لماء مغلي وعمل حمام بخار وطرد الديدان من المعدة.

زيت حبة البركة يمكن استخدامه في تدليك الجسم ولعلاج مشاكل الشعر، كما أنها تبعا للأبحاث تعمل على تقوية جهاز المناعة والحماية من السرطان

 

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