امور تسبب السرطان ذكرت فى القرأن الكريم تجنبوها شفاكم الله

شيماء مصطفى

يعتبر السرطان من اخطر الامراض وأشهرها فى هذه الايام ففى معظم الحالات لم يستطع العلاج مقاومتها وبالتالى يؤدى المرض الى وفاة صاحبة وذلك ما يسبب ذعر وخوف كبير من الاصابة بهذا المرض الخطير الذى يقضى على صاحبة سريعا , ولذلك نسعى دائما للبحث عن الاشياء والأمور التى تحفظ صحتنا من التعرض للاصابة بالامراض الخطيرة

فهناك فيديو مسجل للدكتور مصطفى محمود العالم الكبير يوضح اخطر الأمور التى تسبب انتشار السرطان وهى ذكرت فى القرأن الكريم الذى يثبت للعالم كل يوم انه لم يترك شيئا فكلما توصل العلماء الى شئ يجدوه فى القرأن الكريم الذى عمره أكبر من 1400 عام .

اليكم الامور التى تحدث عنها الدكتور مصطفى محمود :

أولا : الخمور والتدخين : اهم سببين وراء تزايد سرطانات الثدى والبروستاتا والبنكرياس وسرطان الدم والبلعوم

ثانيا : الانحلال الجنسى : سبب سرطان عنق الرحم وهو بسبب تعدد ماء الرجل عليه ويحدث دائما للمرأة متعددة العلاقات , ويعتبر هذا المرض مرض تناسلى

ثالثا : تلوث الطعام والمبيدات : وهذا السبب الرئيسى لانتشار سرطان الكبد

رابعا : المضادات الحيوية والافراط فى تناولها بشكل كبير بدون داعى وهذا ما يسبب سرطان الدم

خامسا : الأطعمة المحفوظة فى العلب والاسراف فى أكل اللحم : هذا هو السبب الرئيسى لانتشار سرطان القولون .

وعندما ننظر الى الشريعة التى تحرم الخمور والانحلال الجنسى والتى تحرم الزنا وتحرم كل خبيث مثل التدخين وتحرم الاسراف فى الطعام وتدعوك ان تتخير لطعامك كل شئ نظيف وطبيعى يلخص الموضوع بالكامل فأن الشريعة الاسلامية كلها رحمة وخير للعالمين فحافظوا على أمور دينكم ليحفظكم الله من الامراض الخبيثة التى تقضى على الأمة .

واليكم الفيديو الذى تحدث فيه الدكتور مصطفى محمود عن السرطان واسبابة

شبكةعيونالإخبارية

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