أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

امور تسبب السرطان ذكرت فى القرأن الكريم تجنبوها شفاكم الله

Google+ Print
امور تسبب السرطان ذكرت فى القرأن الكريم تجنبوها شفاكم الله امور تسبب السرطان ذكرت فى القرأن الكريم تجنبوها شفاكم الله

يعتبر السرطان من اخطر الامراض وأشهرها فى هذه الايام ففى معظم الحالات لم يستطع العلاج مقاومتها وبالتالى يؤدى المرض الى وفاة صاحبة وذلك ما يسبب ذعر وخوف كبير من الاصابة بهذا المرض الخطير الذى يقضى على صاحبة سريعا , ولذلك نسعى دائما للبحث عن الاشياء والأمور التى تحفظ صحتنا من التعرض للاصابة بالامراض الخطيرة

 

فهناك مسجل للدكتور مصطفى محمود العالم الكبير يوضح اخطر الأمور التى تسبب انتشار السرطان وهى ذكرت فى القرأن الكريم الذى يثبت للعالم كل يوم انه لم يترك شيئا فكلما توصل العلماء الى شئ يجدوه فى القرأن الكريم الذى عمره أكبر من 1400 عام .

 

اليكم الامور التى تحدث عنها الدكتور مصطفى محمود :

أولا : الخمور والتدخين : اهم سببين وراء تزايد سرطانات الثدى والبروستاتا والبنكرياس وسرطان الدم والبلعوم

ثانيا : الانحلال الجنسى : سبب سرطان عنق الرحم وهو بسبب تعدد ماء الرجل عليه ويحدث دائما للمرأة متعددة العلاقات , ويعتبر هذا المرض مرض تناسلى

ثالثا : تلوث الطعام والمبيدات : وهذا السبب الرئيسى لانتشار سرطان الكبد

رابعا : المضادات الحيوية والافراط فى تناولها بشكل كبير بدون داعى وهذا ما يسبب سرطان الدم

خامسا : الأطعمة المحفوظة فى العلب والاسراف فى أكل اللحم : هذا هو السبب الرئيسى لانتشار سرطان القولون .

وعندما ننظر الى الشريعة التى تحرم الخمور والانحلال الجنسى والتى تحرم الزنا وتحرم كل خبيث مثل التدخين وتحرم الاسراف فى الطعام وتدعوك ان تتخير لطعامك كل شئ نظيف وطبيعى يلخص الموضوع بالكامل فأن الشريعة الاسلامية كلها رحمة وخير للعالمين فحافظوا على أمور دينكم ليحفظكم الله من الامراض الخبيثة التى تقضى على الأمة .

واليكم الفيديو الذى تحدث فيه الدكتور مصطفى محمود عن السرطان واسبابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا