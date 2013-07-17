Robert Downey, Jr يتصدر قائمة (فوربس) للممثلين الأكثر أجراً

تصدر الممثل الأمريكي Robert Downey, Jr لائحة مجلة (فوربس) للممثلين الأكثر أجراً، بمبلغ 75 مليون دولار.

فقد جمع Robert Downey, Jr الـ 75 مليون دولار بين حزيران/يونيو 2012 وحزيران/يونيو 2013، مقابل إطلالاته في 6 أفلام حققت كلّها إيرادات كبيرة، 2 منها "ذي أفنجرز" و"الرجل الحديدي 3"، حيث فاقت الإيرادات المليار دولار.

وحلّ الممثل Channing Tatum في المركز الثاني، وقدّر الأجر الذي تقاضاه خلال هذه السنة بـ60 مليون دولار.

أمّا أصحاب المراتب العشرة فهم:

1- Robert Downey, Jr بـ75 مليون دولار

2- Channing Tatum بـ 60 مليون دولار

3- Hugh Jackman بـ 55 مليون دولار

4- Mark Wahlberg بـ 52 مليون دولار

5- Dwayne Johnson بـ46 مليون دولار

6- Leonardo DiCaprio بـ39 مليون دولار

7-Adam Sandler بـ 37 مليون دولار

8- Tom Cruise بـ 35 مليون دولار

9- Denzel Washington بـ 33 مليون دولار

10- Liam Neeson بـ 32 مليون دولار