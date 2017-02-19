بالصور || وزارة الإنتاج الحربي تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين

سمر العشري

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في إعلان نشرته عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة من خريجي عام 2012 وما بعده وذلك للحاصلين على بكالوريوس في الهندسة في عدة تخصصات .

التخصصات المطلوبة :

هندسة كهرباء "تحكم آلي" للذكور فقط.

مهندسين من الجنسين أقسام "ميكانيكا قوى ـ ميكانيكا إنتاج ـ ميكانيكا ميكاترونكس" .

فلزات .

الذكور فقط هندسة كيميائية.

مدني.

شروط التقديم في المسابقة:

التقديم فقط للمصريين

قام بأداء الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء

من القاهرة أو الجيزة فيما عدا تخصصات " تحكم آلي وميكاترونكس وهندسة كيميائية " من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية.

ألا يقل التقدير عن جيد جداً فيما عدا تخصص الهندسة الميكانيكية ألا يقل عن جيد .

خريج 2012 وما بعدها.

ستجرى اختبارات تقييم للمتقدمين في مواد:

اختبار تخصص نظري وعملي في المادة الفنية.

مهارات استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم في المسابقة :

يقوم المتقدمون لشغل الوظائف المطلوبة برسم مهندس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووضعه على النموذج الذي يتم إرفاقه ويتم إرسال الطلب بالبريد المسجل على العنوان " 19 شارع الفلكي ـ لاظوغلي ـ القاهرة " والخاص بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك بداية من تاريخ 16 فبراير وحتى 28 فبراير 2017 .

مرفقات طلب الوظيفة :

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم " فيش وتشبيه " .

صورة من شهادة الميلاد للمتقدم مميكنة.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي .

للذكور : صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء .

شبكةعيونالإخبارية

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