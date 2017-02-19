بالصور || ترامادول "صيني" في الأسواق مدمر للقلب والمخ

سمر العشري

في تصريحات خاصة أكد الدكتور واستشاري أمراض الذكورة والعقم في كلية الطب القصر العيني "محمد عباس" أن الأعداد الكبيرة من الرجال الذين يلجأون لاستخدام وسائل خارجية لتحسين العلاقة الحميمة مع زوجاتهم يستخدمون الحشيش والترامادول لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف أن تلك الطرق لا تنفع على الإطلاق بل على العكس تكون آثارها بالغة الخطورة على صحة الإنسان وخاصة أنه في الإمكان استبدال هذه الوسائل بالأدوية الموصوفة من قبل الأطباء المتخصصون وحذر من وجود نوع من الترامادول منتشر بكثرة في الأسواق مصنع في الصين وعليه إقبال كبير من الرجال ولكن خطورته لا يمكن تخيلها وله تأثير قاتل ومدمر للقلب والمخ.

وقام الدكتور "محمد عباس" بتصنيف أنواع المخدرات والمشروبات التي تؤخذ لهذا السبب إلى نوعين أولهما الحشيش والكحول والذي لا يتعدى تأثيرهما مجرد زيادة الرغبة ولا تزيد القدرة إطلاقاً وثانيهما عقارات الترامادول والتامول واللذان يزيدان القدرة ومع كثرة الاستخدام لا يستطيع الرجل الاستغناء عنها فيما نصح الدكتور "عباس" بأن يتم اتباع أساليب طبيعية لمعالجة تلك المشاكل والاعتماد على الطبيعة ففيها ما يؤدي نفس النتيجة وبلا أية آثار جانبية.

أضرار عامة لعقار الترامادول المخدر :

تناوله المستمر يوقف افراز الاندروفين في الجسم وهي المادة الطبيعية التي تسكن الألم مما يؤدي لإدمان تناوله عند الشعور بالألم.

الصداع الشديد والشعور الألم في الرأس بعد تناوله والشعور الدائم بالغثيان.

تشنجات في العضلات وخلل في وظائف الكبد

تلف وتدمير لخلايا الدماغ والجهاز العصبي

يؤدي إلى الشعور الدائم بالحزن والاكتئاب.

شبكةعيونالإخبارية

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